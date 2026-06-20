Sergio Ramos, ex futbolista, se rinde a México y el Mundial: "Una pequeña parte de mi corazón siempre estará en Monterrey"

Sergio Ramos, campeón del mundo con España en 2010 y reconocido como FIFA Legend, se convirtió en uno de los protagonistas de la previa del partido número 1.000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. El exdefensa internacional quiso enviar un mensaje de felicitación a Monterrey, la ciudad que le acogió durante la última temporada de su carrera profesional, y destacó el vínculo especial que mantiene con México.

"Una pequeña parte de mi corazón siempre estará en México, en Monterrey", aseguró el camero, que recordó con cariño su etapa en Rayados. Precisamente el Estadio Monterrey será el escenario donde Japón y Túnez disputarán este sábado 20 de junio un encuentro histórico que quedará marcado en los registros del torneo más importante del fútbol mundial.

Una generación para el recuerdo

El ex jugador de la selección española conoce de primera mano la dimensión de una Copa del Mundo. Ramos disputó cuatro ediciones del torneo y fue uno de los pilares de aquella generación histórica que conquistó el título en Sudáfrica 2010. "He tenido la inmensa suerte de disputar cuatro Mundiales y de ganar el título en 2010. Sentir el apoyo de todo un país siempre supone una responsabilidad, pero también un privilegio y un motivo de orgullo", explicó.

El andaluz recordó especialmente la celebración del campeonato logrado con España. "La gente salió a la calle para celebrarlo. Había un ambiente increíble y una sensación de unión en el país que nunca antes había visto. Fue un momento inolvidable", comentó.

Sergio Ramos, en una foto de archivo / DPA vía Europa Press

Después de una carrera llena de éxitos, con numerosos títulos como capitán del Real Madrid y una etapa final en el Sevilla, Ramos puso el broche a su trayectoria en 2025 con su llegada al CF Monterrey. Con Rayados se convirtió en una de las figuras del equipo, tanto en la competición mexicana como en el Mundial de Clubes de 2025, donde disputó todos los encuentros de su equipo y marcó un gol ante el Inter de Milán.

El excentral también destacó la importancia de que México y Monterrey sean protagonistas de este momento histórico. "Me alegra mucho que el partido número 1.000 de los Mundiales se celebre precisamente allí. Es una cifra muy especial", afirmó.

Ramos cerró su mensaje con una invitación a seguir disfrutando del espíritu del torneo: "Sigamos disfrutando del fútbol, del ambiente de cada estadio y de todo lo que nace del encuentro entre culturas y emociones. Sigamos disfrutando del Mundial".