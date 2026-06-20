Sergiño Dest sigue 'alimentando' la subasta en el Mundial con el Barça atento

El inicio del Mundial de la selección de Estados Unidos está siendo inmaculado, y una parte de la culpa la tiene Sergiño Dest. El combinado dirigido por Mauricio Pochettino se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo tras sumar seis puntos de seis posibles, un pleno que ya les asegura la clasificación para los dieciseisavos de final y los deja con muchas opciones de pasar como primeros de grupo.

Dest, en una imagen contra Australia / STEPHAN BRASHEAR / EFE

En este esquema, Dest se ha consolidado como uno de los titulares fijos y piezas clave del técnico argentino. Tras destacar en el debut contra Paraguay, donde ya fue uno de los mejores en la banda derecha ocupando una posición menos habitual en él (actuando más como extremo que como lateral puro y pisando mucha área rival) el futbolista estadounidense volvió a firmar una exhibición en el segundo encuentro frente a Australia.

Un recital técnico que revoluciona las redes

El partido del actual jugador del PSV Eindhoven contra el conjunto australiano fue un auténtico festival de recursos técnicos, sobre todo en el primer tiempo. Dest protagonizó numerosos 'highlights' que no tardaron en volverse virales en las redes sociales.

El ex del Barça desarboló a la defensa rival con varios caños, asociaciones de muchísimo nivel en el último tercio de campo, cambios de ritmo eléctricos e incluso se atrevió a ejecutar una elástica que levantó al público de sus asientos.

Su recital en los primeros 45 minutos le llevó a ser ovacionado por la gente de Seattle en varias ocasiones. El futbolista nacido en Almere tiene completamente olvidada la grave lesión de rodilla que sufrió en el pasado y ha demostrado llegar a esta Copa del Mundo en un óptimo estado de forma.

El Barça, mirando de reojo

Estas grandes prestaciones que está ofreciendo en la cita mundialista no están pasando desapercibidas en el mercado europeo. Tiene muchos números Sergiño Dest de salir de la Eredivisie de cara a la próxima temporada, ya que su objetivo prioritario es recalar en un campeonato más potente. Su gran desempeño en el Mundial está cumpliendo su función: atraer ofertas y dar pie a que comience una subasta por él.

Sergiño Dest, en el Estados Unidos-Paraguay / AFP7

El FC Barcelona, por su lado, sigue con mucha atención todo lo que hace el carrilero en el torneo, ya que el club azulgrana se reservó un porcentaje de una futura venta cuando se cerró su traspaso al PSV.

Sigue en el radar del Bayern

Uno de los clubes que lo mantiene en una posición más alta de su agenda es el Bayern de Múnich. El gigante alemán sigue con un interés muy serio la situación del futbolista. El club bávaro acaba de incorporar a Nathaniel Brown, lateral izquierdo del Eintracht, por lo que el movimiento por Dest no se prevé inminente en las próximas semanas.

Sin embargo, la dirección deportiva del Bayern lo tiene firmemente en cartera y la operación podría llevarse a cabo más a partir del mes de julio, una vez concluya el escaparate del Mundial.