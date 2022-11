Serbia recupera a Kostic para el duelo decisivo ante Camerún

El centrocampista de la Juventus podría ser el as bajo la manga de Stojkovic para mejorar la producción ofensiva de los balcánicos Ambos conjuntos están obligados a no perder para no renunciar a sus opciones de superar la fase de grupos

La solidez defensiva de la que Serbia hizo gala durante su estreno mundialista ante Brasil no fue suficiente para puntuar. Los pupilos de Stojkovic supieron aguantar las acometidas de la 'Canarinha' durante los primeros sesenta minutos pero, una vez Richarlison fue capaz de derribar la muralla, no existió respuesta desde el apartado ofensivo. Este escenario, sin embargo, cambia radicalmente con la entrada de Filip Kostic en el once.

El centrocampista de la Juventus, consolidado como uno de los mejores centradores de Europa, completó este domingo el entrenamiento previo al enfrentamiento ante Camerún. Su acierto desde el flanco izquierdo en el momento de asistir a Mitrovic y Vlahovic, que tampoco pudo jugar de inicio ante Brasil, podría ser decisivo para que el combinado balcánico mantenga sus opciones de superar la fase de grupos.

No será ni mucho menos sencilla, ya que los 'Leones Indomables' demostraron muy buenas maneras en su estreno ante Suiza. Anguissa, eje vertebrador del combinado africano, y Choupo-Moting, que cuajó un partido espectacular a pesar de no conseguir perforar la portería contraria, se postulan como las principales amenazas.

Alineaciones probables

Camerún: Onana; Fai, Castelletto, N'Kolou, Tolo; Anguissa, Ondoua, Hongla; Mbeumo, Choupo-Moting, Ekambi

Serbia: Vanja; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Sergej, Gudelj, Kostic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic

Árbitro: Mohammed Abdulla (Emiratos Árabes)

Estadio: Al Janoub Stadium