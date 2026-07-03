Sentido homenaje de Cristiano Ronaldo y Portugal a Diogo Jota tras clasificar a octavos del Mundial

El mundo del fútbol se estremeció el pasado 3 de julio de 2025, cuando se conoció la noticia del trágico accidente de tráfico en Zamora que acabó con la vida del futbolista portugués del Liverpool, Diogo Jota y su hermano, también futbolista, André Silva.

Justo un año más tarde, su selección se jugaba el pase a los octavos de final del Mundial de 2026 ante Croacia en el estadio de Toronto.

Antes del encuentro, la organización del torneo mostró un vídeo homenaje con imágenes de Jota mientras sonaba el himno nacional que conmocionó a gran parte de la plantilla lusa, incluido el capitán Cristiano Ronaldo.

Además, los futbolistas del cuadro dirigido por Robert Martínez vestían una pulsera que llevan desde el primer partido de la competición con el nombre de Jota, además de los suyos, con el escudo y los colores de la bandera de Portugal. Un detalle impulsado por el primer ministro portugués, Luís Montenegro, y aceptado por toda la plantilla.

"La recibimos con mucho cariño y decidimos usarla todos", explicó Vitinha en una entrevista durante la fase de grupos.

Tras la victoria lusa ante el cuadro balcánico de Luka Modric, la plantilla portuguesa, liderada por CR7, le realizó otro homenaje, con la camiseta y el número 21 que llevaba Jota en la seleccíón. Toda la plantilla se fotografió con la camiseta. El dorsal, casualmente, coincidía con el resultado del partido que enviaba a Portugal a octavos de final en el cruce ante España (2-1).

Cristiano se puso la camiseta y, visiblemente emocionado, señaló al cielo dedicándole la victoria y saludó a su afición presente en Canadá.

Antes del partido, el seleccionador afirmó que Diogo está presente en los pensamientos de los jugadores: "Tenemos que ganar por él. Todo este equipo empezó por él, es nuestro mejor estímulo. Queremos ganar el Mundial por él".

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"Todos los días son difíciles, siempre hay momentos en los que Diogo regresa a nuestra memoria. El aniversario no va a ser especialmente difícil, porque la dificultad es cada día", confesó Martínez.