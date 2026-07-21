Sentencian a Portugal tras la marcha de Ronaldo: "Cuando Cristiano se vaya, Portugal caerá en picado"

Tras finalizar la cita mundialista, no solo se cierra un nuevo ciclo de la Copa del Mundo, sino que también podría haber supuesto el fin de la participación internacional de algunos de los mejores futbolistas, como el portugués Cristiano Ronaldo.

El director ejecutivo del Instituto Portugués de Administración de Marketing ha analizado el impacto que CR7 tiene en la selección portuguesa, asegurando lo siguiente: "Cuando Ronaldo se vaya, Portugal caerá en picado por una escalera mecánica a toda velocidad".

Esta no es la primera vez que se pone en duda la continuidad del 'Bicho' en el combinado portugués. Él mismo encendió las alarmas al cuestionar su permanencia en la selección tras la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial ante España.

A sus 41 años, el capitán de la selección portuguesa no confirmó oficialmente su retirada del combinado internacional, pero todo apunta a que esta habría sido su última participación en una Copa del Mundo.

Necesitan una nueva estrategia

Esta marcha supone un punto de inflexión para el equipo, teniendo en cuenta el valor que aporta Ronaldo sobre el terreno de juego. Por tanto, Portugal tendrá que planificar una reestructuración de su plantilla para asegurar futuros éxitos en las competiciones internacionales.

"Quizás suene un poco duro, pero desde el punto de vista de la marca, Ronaldo es incomparablemente más grande que toda la selección portuguesa y que muchísimas otras juntas", prosiguió Daniel Sá en unas declaraciones recogidas por el medio 'A Bola'.

Daniel Sá señala que su análisis no se basa únicamente en una perspectiva deportiva, sino también en una de marketing. "Se va a armar un buen lío cuando se vaya, porque la gente todavía no se da cuenta de la atención mediática que se perderá. Nos vamos a desplomar en picado", quiso predecir el director ejecutivo.

"crear ídolos es una herramienta poderosa para generar atención mediática"

Sá también quiso reiterar la importancia de crear estrellas, al reconocer que "crear ídolos es una herramienta poderosa para generar atención mediática", y aconsejó a la Federación Portuguesa de Fútbol preparar una "narrativa diferente".

Para Portugal, Ronaldo no solo es fundamental sobre el césped, sino que gracias a él se "consiguen firmar diversos contratos y generar importantes ingresos durante más de 20 años", señaló.

"Creo que la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) está preparando una narrativa diferente, porque no puede depender de una sola persona y necesita presentar otro tipo de argumentos. Obviamente, el fútbol portugués es mucho más que Ronaldo, pero deberían desarrollar bien esta nueva estrategia", añadió Daniel Sá.

Y es que, según Sá, Cristiano Ronaldo destaca en otras muchas facetas más allá del fútbol. Destaca su papel como influencer, al ser la persona más seguida en redes sociales; también su condición de marca personal, respaldada por numerosas empresas tanto a nivel nacional como internacional; y, por último, su perfil como inversor en múltiples sectores. "Después de que se retire, esta marca seguirá creciendo", concluyó.