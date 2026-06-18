Sensación Okocha: el desplome Mundial de Clemente

La historia de Javier Clemente con la selección está llena de movimientos a la contra. No se le puede negar al técnico vasco haber sido fiel a sus ideas, aunque algunas sean juzgadas como ataques de entrenador con el tiempo.

Muchos todavía recuerdan la derrota ante Nigeria en el Mundial de Francia el 13 de junio de 1998 en Nantes. Pero hay detalles de ese partido que siguen más instalados en el imaginario de una generación que el resultado.

En este caso un planteamiento que causó estragos entre los aficionados: Nadal y Fernando Hierro formaron el doble pivote de una España que en defensa sumó dos centrales más: Ivan Campo y Alkorta.

Un plantemiento amarrategui que irónicamente provocó el efecto contrario: España pareció un equipo perdido y al borde de un ataque de nervios con varios futbolistas fuera de posición. Y eso que el partido empezó bien para la selección.

Hierro convirtió una falta y antes ya había avisado Raúl. Pero, cuando parecía que el partido estaba más de cara para el conjunto de Clemente: Nigeria arañó a España.

Un córner servido por Lawal encontró el remate de Adepoju, que cabeceó a la red aprovechando la falta de contundencia en la marca de Hierro y Kiko. Tras el gol Nigeria vio que podía ser el momentum del partido y empezaron a brillar sus mejores armas. Entre ellas un diablo llamado Jay-Jay Okocha, el gran talento de ese equipo.

Un talento natural

El nigeriano, que años más tarde se convertiría en el mentor de Ronaldinho en el PSG, era uno de los mediapuntas más creativos de la época. Un talento capaz de crearse sus propias jugadas con el tipo de habilidades que son hijas de la calle. Ante España generó tensiones entre líneas durante todo el encuentro.

Esa Nigeria tenía un equipo muy potente físicamente, con futbolistas dominantes como Oliseh, Finidi, Adepoju o Lawal, pero Okocha era otra cosa: el único capaz de ordenar el caos ofensivo. La tormenta para España, sin embargo, no llegaría hasta avanzada la segunda parte.

Antes Raúl volvería a adelantar a la selección tras una gran asistencia de Hierro para poner el 2-1. El desplome de España llegaría a partir del minuto 73: Oliseh envía un balón largo, Nadal no mide bien, el rechace le cae a Okocha y el balón termina en Lawal. Su disparo acaba en gol porque Zubizarreta se mete el balón dentro de la portería cuando intenta despejar.

Lo peor todavía estaba por llegar para los de Clemente: en el minuto 73 Oliseh aprovechaba un rechace de Hierro para marcar con un gran disparo y convertirse en la foto de una victoria icónica para Nigeria.

Santiago Segurola apuntaba claramente a Clemente en su crónica del partido en El País. "Había indicios preocupantes: la artificiosa tensión generada por Clemente en la víspera del partido, los síntomas de ansiedad del entrenador y sus asombrosas dudas en la víspera del Mundial", empezaba diciendo.

"Y el equipo español hizo todo lo posible por perder. Y perdió. Fue un desplome que comenzó por una alineación con varios jugadores mal encajados y que terminó de forma caótica".

En Nigeria, Finidi daba su propio diagnóstico de lo ocurrido: "España creía que nosotros estábamos mal físicamente y se han equivocado: presionaron mucho en los primeros minutos y después lo pagaron".

También Okocha, la sensación del partido: "La mejor defensa es un buen ataque", comentó. Entonces tenía 24 años y muchos no entendían que jugara en la liga turca con esa calidad.

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Él mismo parecía consciente que aquella actuación podía haber sido el gran escaparate para jugar en España. "Por supuesto que me gustaría jugar en España, pero yo no puedo comprar mi ficha". Nunca ocurrió.