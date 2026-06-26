A 'Senegol' solo le queda rezar: manita histórica para soñar con los dieciseisavos

Entendió Senegal que sus opciones dependían se su ratio goleador. Dicho coloquialmente: tenía que enchufarla. Con el casillero aún por estrenar, como el de Irak, su rival, solo le valía la victoria. Cuanto más holgada, mejor, claro. Y aunque el partido se le puso de cara con el tempranero tanto de Diarra y la expulsión de Ahmed Basil, la máquina tardó lo suyo en engrasarse: cuatro goles en la segunda mitad invitan a los Leones de Teranga a soñar con los dieciseisavos (5-0).

La combinación ganadora no era para nada descabellada: necesitaban goles. El empate no les servía, por lo que debían estrenar su casillero con victoria, cuanto más contundente mejor. Era difícil imaginar una épica de los Leones de Mesopotamia que, efectivamente, se esfumó a los tres minutos de partido. El combinado de Pape Thiaw golpeó rápido mediante un remate poco ortodoxo de Seck, reemplazo de Koulibaly, que salió mal parado de la derrota frente a Noruega. En portería jugó Mory Diaw por el lesionado Édouard Mendy.

El central, sujetado por su par, remató un córner botado por Camara y desató la euforia senegalesa en las gradas del BMO Field de Toronto. El tanto, finalmente, se lo dieron a Habib Diarra, que fue el último en tocar el balón.

Poco después llegó la acción que decantó la balanza del lado africano. Anthony Taylor recibió la llamada del VAR y acudió al monitor para revisar una posible roja a Sulaka por un agarrón sobre Mané. El central, que se había hecho con la titularidad, no midió bien y, como su compañero en la zaga no llegaba a tiempo, el colegiado inglés rectificó y cambió el color de la cartulina. El libre directo, lanzado por el ex del Liverpool, fue detenido por Ahmed Basil.

5-0 histórico

Le faltó convicción y pegada al cuadro senegalés para aumentar su ventaja. Irak resistió y se marchó al descanso uno abajo en el marcador. En la reanudación, imprimió una marcha más en su juego y se hinchó a goles. De hecho, se convirtió en la primera selección africana en toda la historia de la Copa del Mundo que marca cinco goles en un partido. El récord lo compartían Argelia (2014 vs Corea del Sur) y Marruecos (este mismo Mundial vs Haití) con cuatro.

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Sarr, Pape Gueye - con un doblete - y Ndiaye cambiaron drásticamente la situación de su selección: pasó de una diferencia de goles de -2 a 3. Los cuatro tantos, por cierto, los encajó un Jalal Hassan que ingresó a la segunda mitad debido a la lesión de Basil. Senegal hizo los deberes y solo le queda rezar.