Senegal quiere arrebatar a Bélgica el cartel de 'tapada'

Bélgica llegó a cuartos en Brasil 2014 y quedó tercera en Rusia 2018, pero fue incapaz de superar la fase de grupos en Qatar 2022. Además, en las Eurocopas de 2016 y 2020 fue eliminada en cuartos y en la de 2024 se quedó en octavos. La 'eterna tapada', ya sin Roberto Martínez (ni su primer sucesor, Domenico Tedesco) en el banquillo, llegó a tierras americanas con la sensación generalizada de que su generación dorada ya forma parte del pasado.

Los de Rudi Garcia no solo luchaban contra Egipto, Irán y Nueva Zelanda en el Mundial de 2026. También se enfrentaban a sus propios 'fantasmas'. Y, aunque en los dos primeros encuentros estuvieron muy lejos de liberarse de ellos (1-1 y gracias ante los africanos y 0-0 frente a los asiáticos), en la última jornada descorcharon la botella y se dieron un festín de goles a costa del modesto combinado oceánico (5-1) para pasar de ronda como primeros.

De menos a más, los 'diablos rojos' llegan a dieciseisavos con ganas de dar un golpe sobre la mesa y mandar un aviso a sus rivales. Sí, Lukaku, De Bruyne, Courtois, Tielemans y compañía no están en su 'prime', pero tienen muchos argumentos para creer en sus opciones de tumbar a Senegal este miércoles (22.00 horas CEST) en el Lumen Field de Seattle y esperar a Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina en octavos, en un cruce en el que, por muy bien que estén los amfitriones (si es que se clasifican), serían claros favoritos.

Y no solo se trata de Jérémy Doku. El futbolista del Manchester City, que protagonizó uno de los capítulos más 'ruidosos' de la primera fase al abandonar la concentración para asistir al nacimiento de su hijo, no estará solo. Además de las leyendas mencionadas, Leandro Trossard ha ofrecido un extraordinario rendimiento hasta el momento. Es el máximo goleador del equipo (dos goles, los dos frente a Nueva Zelanda) y llega al Mundial tras completar una gran temporada con el Arsenal, campeón de la Premier League y finalista de la Champions.

No lo tendrá fácil Bélgica ante una Senegal que viene de sobrevivir en el grupo de la 'muerte'. Pape Thiaw compitieron mejor de lo que sus resultados contra Francia (3-1) Noruega (3-2) indicaron, pero sellaron el pase a los dieciseisavos gracias a una goleada a Irak en la que los campeones de África sobre el césped mostraron su gran poderío ofensivo (5-0). Ismaïla Sarr, futbolista del Crystal Palace, llega a la fase decisiva de la Copa del Mundo en un gran estado de forma tras sus tres goles y una asistencia en los dos últimas actuaciones.

Uno de los dieciseisavos sin precedentes

La ampliación del número de participantes en el Mundial no solo permitió ver en la fase de grupos a selecciones poco habituales antaño, sino que algunas de ellas aprovecharon el formato de la competición para colarse en las eliminatorias y eso provocará que en dieciseisavos se produzcan hasta siete enfrentamientos sin precedentes. El Bélgica-Senegal será el cuarto cruce primerizo tras el Sudáfrica-Canadá, el Costa de Marfil-Noruega y el Inglaterra-RD Congo. Tampoco se habían producido hasta ahora el Suiza-Argelia, el Argentina-Cabo Verde y el Colombia-Ghana, mientras que los cruces Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina y Australia-Egipto solo se habían dado en partidos amistosos.