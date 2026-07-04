Senegal es un escándalo: fiestas, comida rápida, alcohol y un seleccionador sin contrato en pleno Mundial

Es difícil protagonizar tantos líos en cuestión de semanas como lo ha hecho Senegal durante el Mundial 2026. La eliminación, ante Bélgica en los dieciseisavos, ya fue bastante surrealista. En el minuto 85, ganaban 0-2. Sin saber exactamente cómo, se dejaron empatar y acabaron cayendo en el último suspiro de la prórroga con un gol de penalti. Solo fue la punta de un iceberg inmenso.

A la decepción por la caída en el Mundial se suma ahora una cadena de polémicas internas que han sacudido a la delegación africana durante las últimas horas, aunque el lío en Senegal empezó mucho antes del duelo ante los Diablos Rojos.

Pape Gueye, en el Bélgica-Senegal del Mundial 2026. / AGENCIAS

Según 'Sport News Africa', el primer problema que la Federación de Senegal intentó ocultar durante la Copa del Mundo estaba relacionado con las primas de los jugadores, ya que los futbolistas no estaban recibiendo las bonificaciones pactadas pese a los ingresos por la Copa África 2025 y la clasificación mundialista.

Después, el problema fue el alojamiento. El citado medio explicó que el hotel que eligió la directiva en Estados Unidos no gustó nada a los jugadores, que expresaron su decepción por el estado de las instalaciones. A ello hay que sumar los recortes de personal que hicieron antes de viajar al torneo: el jefe de cocina, que estuvo con el equipo en la Copa África, no formó parte de la expedición senegalesa en el Mundial.

Thiaw, sin contrato

También hubo lío con el seleccionador nacional, Pape Thiaw, que, según diversos medios, acumula más de cinco meses de retraso en el pago de su salario y tenía el contrato expirado a pocas horas de enfrentarse a la Noruega de Haaland. Una situación que se resolvió horas antes del partido. Pese a ello, Senegal dio la cara ante Francia y Noruega, y la goleada ante Irak le permitió pasar a dieciseisavos de final, donde se cruzó contra Bélgica y protagonizó un final de duelo horroroso para 'regalar' su merecido billete a los octavos de final.

Pape Thiaw, seleccionador de Senegal / EFE

Un resultado que provocó más escándalos. Primero fue la renuncia de Pape Gueye a la selección nacional, completamente enfadado tras ser sustituido con el 0-2 a favor sobre la hora de partido. Tras el choque, Thiaw deslizó que lo sustituyó por motivos físicos, pero el jugador lo desmintió y horas después publicó en su Instagram: "Me tomaré un descanso de la selección mientras siga este cuerpo técnico".

Fiestas, alcohol y mucho gasto

Más tarde, empezaron a salir a la luz presuntas irregularidades en torno al comportamiento de algunos miembros de la delegación senegalesa. Según informaciones publicadas por medios africanos, la concentración del equipo habría estado marcada por fiestas privadas, celebraciones no autorizadas, presencia de personas ajenas al grupo, consumo de alcohol y gastos excesivos.

Varios futbolistas habrían presenciado cómo algunos funcionarios invitaban a creadores de contenido, amigos y otros acompañantes al hotel de concentración, dejando de lado sus funciones básicas en la estructura del grupo. La situación habría llegado hasta el punto de que algunos jugadores tuvieron que resolver por su cuenta cuestiones básicas de la concentración. Incluso se ha señalado que varios futbolistas pidieron comida rápida al hotel ante la falta de organización interna.

Ahora, el malestar entre los aficionados senegaleses no ha tardado en reflejarse en redes sociales, donde muchos seguidores han expresado su indignación por la imagen ofrecida por los responsables del equipo nacional. Mientras se espera una reacción oficial de la federación, Senegal continúa digiriendo una eliminación que ya no se explica únicamente por lo ocurrido sobre el césped.