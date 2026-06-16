Senegal, dura prueba para la Francia de Mbappé y Dembélé

Francia y Senegal vuelven a verse las caras en un Mundial. Tras la más que sorprendente victoria de los africanos en el partido inaugural del Mundial de Corea-Japón en 2002 por 0 a 1, el MetLife Stadium de Nueva Jersey será testigo de uno de los mejores partidos que se puede disfrutar en esta fase de grupos.

Los de Deschamps parten como favoritos a hacerse con su tercera estrella gracias a un grupo en el que escoger una delantera titular es realmente complicado: Olise, Mbappé, Dembélé, Doué, Thuram, Cherki... El talento en el último tercio rebosa en la selección francesa. Francia entra en el Mundial tras perder el puesto número 1 del ranking FIFA, debido a una derrota en un amistoso previo frente a Costa de Marfil que catapultó a Argentina al primer puesto. Un dato que no debería preocupar a los seguidores de 'les bleus', pues desde que se creó este ranking nunca ha ganado el Mundial la selección que se colocaba en lo más alto.

Enfrente tendrá a una selección de Senegal que busca ir a por todas en un Mundial que genera mucha ilusión en el país. Los 'leones de Teranga' cuentan con una generación histórica comandada por los ya veteranos Sadio Mané y Kalidou Koulibaly y grandes talentos como Ismaila Sarr, Pape Gueye o el jovencísimo Ibrahim Mbaye de 18 años. Senegal llega a Norteamérica en buena racha, solo 1 derrota sobre el campo en sus últimos 10 partidos. Además, llega con ganas de competir tras perder la Copa África en los despachos por abandonar el campo, un momento que todavía genera mucha rabia entre los aficionados senegaleses.

La selección de Senegal recoge el trofeo de campeona de la Copa África, que luego le seria arrebatado / Associated Press/LaPresse

Francia contra Senegal, derbi francófono

La relación entre Francia y Senegal es mucho más estrecha que la de la gran mayoría de selecciones que se enfrentan entre ellas, pues el país africano fue colonia francesa hasta 1960. Es por esto que el francés es también lengua oficial en Senegal. Los datos demuestran lo ligados que están ambos países: 135.000 senegaleses viven en Francia y 14.000 franceses lo hacen en Senegal. Volviendo al fútbol, hasta 10 jugadores senegaleses jugarán hoy contra el país en el que nacieron. Muchos aficionados tendrán el corazón dividido en este partido.

Alineaciones probables

Francia: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembele, Doué, Mbappé

Senegal: Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Diarra, Camara, Pape Gueye, Ismaila Sarr, Mané, Nicolas Jackson

Árbitro: Alireza Faghani

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Seda y hora: MetLife Stadium, 21:00 hora española