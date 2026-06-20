Senegal, un auténtico polvorín: primas congeladas, deficiencias logísticas y el seleccionador sin contrato

Senegal dio la cara frente a Francia. Mbaye anotó el 2-1 en el empujón final de los Leones de Teranga durante el añadido, pero un golpeo extraordinario de Mbappé desde la frontal un minuto después acabó con toda esperanza del combinado de África occidental.

Los Leones de Teranga se preparan para enfrentar el martes a una Noruega (0:00 hora peninsular española) que viene rebosando confianza tras golear a Iraq en su debut (1-4). Un duelo crucial para los africanos en su lucha por clasificarse para los dieciseisavos de final, aunque su moral está por lo suelos.

Demostraron ante el cuadro de Deschamps que tienen argumentos sólidos para plantar cara - incluso vencer - a Noruega, pero la realidad entre bastidores es mucho menos alentadora. Una serie de contratiempos y decisiones impuestas por la Federación Senegalesa de Fútbol amenazan con desestabilizar al equipo en pleno torneo.

Según 'Sport News Africa', el primer problema que la Federación intenta ocultar está relacionado con las primas de los jugadores. Las bonificaciones prometidas en primera instancia a los internacionales senegaleses aún no han sido abonadas. La FSF ha venido recibiendo el cuantioso premio en metálico de la Copa África 2025, así como las primas por la clasificación para el Mundial, pero la incertidumbre ya empieza a pasar factura en el vestuario.

Sadio Mané, en el debut de Senegal ante Francia / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A esta inquietud financiera se suma un problema logístico que está causando frustración en el equipo: el alojamiento. El hotel elegido por la directiva como base en Estados Unidos resulta totalmente inadecuado para un equipo de este calibre. Aporta el citado medio que son varios los futbolistas que en privado expresaron su decepción con la elección de las instalaciones.

Además, se impusieron drásticos recortes presupuestarios al personal acompañante. Al jefe de cocina del equipo, que había estado presente durante la Copa África, se le prohibió viajar. Esta ausencia, al parecer, está afectando directamente la alimentación de los Leones.

Para colmo, el seleccionador nacional, Pape Thiaw, según diversos reportes, acumula más de cinco meses de retraso en el pago de su salario y tiene el contrato expirado.

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Pape Thiaw, seleccionador de Senegal / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

En este contexto de extrema inseguridad laboral y aparente amateurismo institucional, Pape Thiaw debe asumir la dirección del equipo mientras los Leones se preparan para afrontar dos compromisos cruciales. Un escenario muy alejado del ambiente de serenidad y la rigurosa planificación que condujeron a Senegal al éxito en la Copa África 2025.