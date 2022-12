El 'selfie' de Luis Enrique tras la eliminación que lo dice todo

El asturiano escribió en su cuenta de Twitter un mensaje dedicado a los aficionados En este Mundial ha estado muy activo en redes sociales

Luis Enrique, tras atender a la prensa después de la eliminación en octavos de final del Mundial, tuvo un momento para sus seguidores en las redes sociales.

Hay que recordar que en este Mundial, Luis Enrique ha estado muy activo, estrenó Instagram en el que le pudimos ver en muchos momentos privados, se estrenó también en Twitch y siguió con la cuenta de Twitter.

Ha sido Twitter la red social en la que ha publicado un mensaje a todos sus seguidores tras que España quedara eliminado con este texto: "No ha podido ser, lo hemos intentado pero no ha sido suficiente. Sentimos no haberos dado una alegría… así es el fútbol y la vida…a levantarse".

El mensaje no viajaba solo y ha sido acompañado por una fotografía 'selfie' en la que se le podía ver con un rostro como el que se ha quedado a muchos aficionados al terminar el encuentro. Con la cara lo contaba todo.

No ha podido ser, lo hemos intentado pero no ha sido suficiente. Sentimos no haberos dado una alegría… así es el fútbol y la vida…a levantarse. pic.twitter.com/QXpl2ZlPu8 — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) December 6, 2022

Veremos si sigue activo en el resto de redes sociales, en Twitch ya anunció que no seguiria haciendo después del Mundial.