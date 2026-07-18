El 'selfie' más laureado de la historia para dar la bienvenida a la final del Mundial: Messi, Djokovic, Durant...

La FIFA está totalmente convencida en convertir la final del Mundial de este próximo domingo entre España y Argentina en mucho más que un partido de fútbol. Ya dejó entrever sus intenciones con un cartel de lujo en el descanso del partido y lo evidenció de todas las maneras posibles con un acto previo en el que consiguió reunir a las grandes figuras de los deportes más seguidos mundialmente.

Más allá de Messi, Scaloni, el 'Dibu', Rodri y Luis de la Fuente, que fueron los protagonistas de ambas selecciones en el acto, también estuvieron presentes Novak Djokovic, Tom Brady y Kevin Durant, además del exfutbolista inglés Rio Ferdinand, el actor Kevin Hart, el rapero Travis Scott y el empresario Michael Rubin, organizador de la velada.

Un cartel de auténtico lujo que dejaron un 'selfie' para el recuerdo y que tardó pocos segundos en hacerse viral, haciendo incontables los títulos reunidos en él.

DJOKOVIC, MESSI Y LA PRESIÓN

Uno de los momentos más destacados del evento organizado por la FIFA en Nueva York lo protagonizaron Novak Djokovic y Lionel Messi. Durante la charla, el tenista serbio, que ejercía como moderador junto a Tom Brady, quiso conocer cómo el capitán de la selección argentina ha aprendido a convivir con la enorme presión que le ha acompañado durante toda su carrera.

"Leo, ¿cómo aprendiste a manejar la presión y a superarla?", preguntó Djokovic.

Messi respondió con una reflexión que resumió la filosofía con la que afrontó el deporte desde niño. "Como dijo nuestro entrenador, todos empezamos a jugar al fútbol con pasión y simplemente para disfrutar, ya fuera en la escuela, en la calle o con un equipo de barrio. No pensábamos en la presión. Para nosotros, jugar era algo natural", explicó.

El argentino añadió que la competitividad siempre estuvo presente, pero sin perder de vista la esencia del juego. "Jugábamos para divertirnos, pero también para ganar, porque somos competitivos. Al mismo tiempo, sabíamos que el rival también quería ganar y que la victoria nunca estaba garantizada", señaló.

Messi cerró su respuesta con una de las frases más comentadas del acto, una reflexión sobre la derrota y el aprendizaje que conlleva el deporte de élite. "Muy pronto entendí que se pierde mucho más de lo que se gana. Esa realidad me ayudó a crecer, tanto en lo personal como en lo deportivo", concluyó.

El intercambio entre dos de los deportistas más laureados de la historia fue uno de los momentos más aplaudidos de la jornada y volvió a demostrar el respeto mutuo que existe entre ambos referentes del deporte mundial.