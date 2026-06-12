Las selecciones más valiosas del Mundial: España, en el podio

El Mundial de 2026 es el primero en el que participan 48 selecciones, pero el listado de favoritas a alzarse con el trofeo el próximo 19 de julio no varía respecto a anteriores ediciones. Las grandes candidatas, como Francia o España, se mantienen un escalón por encima del resto, también en el valor de sus plantillas. La 'Roja' es la tercera con mayor coste de mercado, según 'Transfermarkt', con un precio de 1.220 millones de euros.

El combinado nacional tiene a dos jugadores que superan los 100 'kilos' de valor de mercado: Lamine Yamal, con una tasación de 200 millones, y Pedri, con un precio de 150. El podio lo cierra otro jugador del FC Barcelona, Pau Cubarsí, que tiene un coste de 80 'kilos'. Por delante de España solo hay dos selecciones más valiosas en el Mundial. Francia, con un valor de 1.520 millones de euros, e Inglaterra, con 1.360 millones de euros.

Las selecciones más valiosas / Marc Creus

En el conjunto galo hay hasta cinco jugadores por encima de los 100 'kilos': Kylian Mbappé (180 millones de euros), Michael Olise (150 millones), Désiré Doué (120 millones), Ousmane Dembélé y William Saliba, ambos con un valor de 100 'kilos'. Por su parte, los 'Three Lions' cuentan con tres futbolistas por encima de las ocho cifras: Jude Bellingham (130 millones), Declan Rice (120 millones) y Bukayo Saka (110 millones).

El 'top 5' del Mundial lo completan dos combinados europeos, por lo que los cinco primeros pertenecen al 'Viejo Continente'. Portugal, otra de las favoritas, se sitúa en cuarto lugar con un coste de plantilla de 1.010 millones de euros, en el que dos de sus futbolistas superan los 100 'kilos': Vitinha y Joao Neves, ambos con un valor de 140 millones.

Por otro lado, Alemania se encuentra en la quinta posición con una tasación de 947 millones de euros. Al igual que los lusos, cuentan en sus filas con dos jugadores que alcanzan las nueve cifras: Jamal Musiala y Florian Wirtz, ambos con un valor de 100 'kilos'.

Selecciones más valiosas del Mundial 2026 Francia: 1.520 millones de euros Inglaterra: 1.360 millones de euros España: 1.220 millones de euros Portugal: 1.010 millones de euros Alemania: 947 millones de euros

En el ránking de los diez primeros sí que hay dos selecciones sudamericanas. Brasil, que ocupa el sexto lugar (928 millones), y Argentina, que se sitúa en la séptima plaza (782 millones). El jugador más valioso en la 'Canarinha' es Vinicius con 140 millones de euros. Por su parte, Julián Álvarez, objeto de deseo de Barça y Real Madrid, es el jugador más caro de la 'Albiceleste', con un coste de 100 'kilos'.

El 'top 10' lo cierran Países Bajos (754 millones), Noruega (589 millones) y Bélgica (547 millones). En la 'Oranje', el futbolista más caro es Ryan Gravenberch, con un precio de 80 'kilos', mientras que en los noruegos sobresalen los 200 millones de euros de valor de mercado de Erling Haaland. Por otro lado, Jérémy Doku es el belga más valioso con un coste de 75 millones de euros.