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SELECCIÓN

¿Qué selecciones están eliminadas del Mundial 2026?

Consulta qué selecciones han sido eliminadas de la Copa del Mundo y cuáles están clasificadas para cuartos de final

Cristiano Ronaldo lamenta la eliminación de Portugal

Cristiano Ronaldo lamenta la eliminación de Portugal / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Mundial 2026 está a punto de poner rumbo a los cuartos de final. A falta de pocos partidos por disputarse de los octavos de final, cada vez son más las selecciones que se despiden del sueño de conquistar la Copa del Mundo, algo que solamente podrán disputarse dos equipos durante la gran final del 19 de julio.

Durante la fase de grupos, 32 de las 48 participantes obtuvieron el billete a la siguiente ronda del torneo con solamente 16 que no pudieron superar el corte. Entre ellas, las eliminaciones de Uruguay o Turquía fueron las más destacadas, selecciones con el potencial para llegar a rondas finales del torneo que no estuvieron al nivel requerido para un Mundial.

En dieciseisavos, 16 nuevas selecciones tuvieron que poner fin a su sueño de conquistar la Copa del Mundo. Hubo sorpresas, entre ellas la eliminación de Alemania (contra Paraguay) o Países Bajos (contra Marruecos), que se volvieron a casa más pronto de lo esperado teniendo en cuenta las expectativas puestas en ellos. Superaron la ronda 16 selecciones, de las que solamente ocho podrán poner rumbo a cuartos de final.

Cristiano Ronaldo durante el partido ante España

Cristiano Ronaldo durante el partido ante España / EFE

En octavos, la primera selección en caer fue Canadá, una de las anfitrionas. También lo hizo Paraguay contra Francia y una de las sorpresas llegó en el Brasil-Noruega, con el combinado de Carlo Ancelotti eliminado antes de tiempo. México también cayó contra Inglaterra y este lunes ha sido el turno de Portugal, que perdió por la mínima contra España gracias a un gol final de Mikel Merino.

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¿Qué selecciones han sido eliminadas del Mundial 2026?

  • Alemania
  • Arabia Saudí
  • Argelia
  • Australia
  • Austria
  • Bosnia y Herzegovina
  • Brasil
  • Cabo Verde
  • Canadá
  • Catar
  • Corea del Sur
  • Costa de Marfil
  • Croacia
  • Curazao
  • Ecuador
  • Escocia
  • Ghana
  • Haití
  • Irak
  • Irán
  • Japón
  • Jordania
  • México
  • Nueva Zelanda
  • Países Bajos
  • Panamá
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  • Portugal
  • RD Congo
  • República Checa
  • Senegal
  • Sudáfrica
  • Suecia
  • Túnez
  • Turquía
  • Uruguay
  • Uzbekistán

¿Qué selecciones están clasificadas para cuartos del Mundial 2026?

  • Marruecos
  • Francia
  • España
  • Noruega
  • Inglaterra

Desde SPORT te contamos todas las novedades del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México y los equipos clasificados y eliminados a la siguiente fase.

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