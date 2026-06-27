MUNDIAL 2026
¿Qué selecciones están eliminadas del Mundial 2026?
Con la fase de grupos a punto de cerrar el telón, cada vez son más las selecciones que ponen fin al sueño mundialista
El Mundial 2026 sigue dejando víctimas con el paso de las jornadas. Con la fase de grupos a punto de cerrar el telón, cada vez son más las selecciones que no han conseguido superar el primer corte, derecho reservado para 32 de los 48 participantes de la presente edición de la cita mundialista.
Con el cambio de formato aplicado a partir de la presente edición, se reparten 24 billetes directos hacia la siguiente ronda para los dos mejores clasificados de cada grupo. Las plazas restantes las completan las ocho mejores terceras.
A pesar de tratarse del Mundial que más oportunidades ofrece para superar la fase de grupos, algunas selecciones quedaron eliminadas antes de que esta llegase a su fin. Fue el caso de Haití y Turquía, apeadas de la cita mundialista tras encadenar dos derrotas consecutivas en sus respectivos grupos.
Más allá de las últimas de cada grupo, cuya eliminación del Mundial está asegurada, también empieza a conocerse la identidad de algunas terceras que no superarán el primer corte. La primera fue Escocia después de un insuficiente balance de 3 puntos y -3 en el average que otros países no tardaron en superar y Uruguay, con apenas 2 puntos, no tardó en acompañarle.
¿Qué selecciones han sido eliminados del Mundial 2026?
- Grupo A - República Checa
- Grupo B - Qatar
- Grupo C - Escocia, Haiti
- Grupo D - Turquía
- Grupo E - Curazao
- Grupo F - Túnez
- Grupo G - Nueva Zelanda
- Grupo H - Uruguay, Arabia Saudí
- Grupo I - Irak
- Grupo J - Jordania
Desde SPORT te contamos todas las novedades del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México y los equipos clasificados y eliminados a la siguiente fase.
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