Mundial 2026
Estas son las 39 selecciones ya clasificadas para el Mundial 2026
España y otras cuatro selecciones europeas han confirmado esta noche su presencia en la Copa del Mundo 2026
El Mundial 2026 sigue engordando su elenco de participantes. Las selecciones europeas que no habían podido confirmar su presencia con antelación se han repartido los últimos billetes directos hacia el Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio de 2026.
Una de las selecciones que certificó su clasificación este martes fue España, que a pesar de su imponente desempeño a lo largo de toda la fase previa tuvo que esperar hasta la última jornada para sacar el billete hacia la cita intercontinental. 'La Roja' termina en lo más alto del grupo E gracias a los 16 puntos acumulados.
Más allá de la selección española, los otros cuatro combinados que confirmaron su presencia en la Copa del Mundo fueron Suiza, Escocia, Austria y Bélgica. Estos cinco países completan el elenco de las 12 selecciones UEFA que acceden al Mundial de manera directa, mientras que otras 4 lo harán a través de una repesca.
Una vez selladas las plazas europeas, esta madrugada se repartirán las tres plazas restantes, todas ellas para la CONCACAF. Las selecciones que consigan clasificarse aumentarán el elenco confirmado a 42, mientras que las 6 plazas restantes tendrán que esperar a la repesca UEFA y a la repesca internacional.
¿Qué selecciones están clasificadas para el Mundial 2026?
Europa (UEFA)
- Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, España, Suiza, Escocia, Austria y Bélgica.
Sudamérica (CONMEBOL)
- Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF)
- Estados Unidos, México y Canadá (anfitriones)
África (CAF)
- Marruecos, Túnez, Ghana, Argelia, Egipto, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal
Asia (AFC)
- Irán, Corea del Sur, Japón, Australia, Uzbekistán, Jordania, Qatar, Arabia Saudí
Oceanía (OCF)
- Nueva Zelanda
¿Cómo se reparten las plazas restantes del Mundial 2026?
Europa (UEFA)
- 4 plazas para la repesca europea
Sudamérica (CONMEBOL)
- Sin plazas por asignar
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF)
- 3 plazas por asignar
- 2 plazas para la repesca intercontinental
África (CAF)
- 1 plaza para la repesca intercontinental
Asia (AFC)
- 1 plaza para la repesca intercontinental
Oceanía (OCF)
- Sin plazas por asignar
Las 17 plazas todavía por repartir terminarán de definirse a lo largo de los próximos días. Una vez conocida la identidad de los 48 protagonistas, el Mundial 2026 celebrará el sorteo de su primera fase el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos.
- Sergi Domínguez: 'No pude despedirme de Flick, pero le debo casi todo
- Bellingham se enfada tras ser sustituido y Tuchel responde: 'El comportamiento es clave
- ¡El Barça recibe la licencia 1B y regresará al Spotify Camp Nou este sábado!
- Xavi entra en campaña para las elecciones del Barça
- Seis opciones para el Barça desde Rusia... caras, pero sin Euroliga
- Maldini, sobre la posible lista del Mundial: 'Yo si fuera seleccionador, me llevaba a ocho jugadores del Barça
- De la Fuente demuestra el error de Florentino con Zubimendi
- El menisco, otra plaga en el Barça