Estas son las 39 selecciones ya clasificadas para el Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue engordando su elenco de participantes. Las selecciones europeas que no habían podido confirmar su presencia con antelación se han repartido los últimos billetes directos hacia el Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Una de las selecciones que certificó su clasificación este martes fue España, que a pesar de su imponente desempeño a lo largo de toda la fase previa tuvo que esperar hasta la última jornada para sacar el billete hacia la cita intercontinental. 'La Roja' termina en lo más alto del grupo E gracias a los 16 puntos acumulados.

Más allá de la selección española, los otros cuatro combinados que confirmaron su presencia en la Copa del Mundo fueron Suiza, Escocia, Austria y Bélgica. Estos cinco países completan el elenco de las 12 selecciones UEFA que acceden al Mundial de manera directa, mientras que otras 4 lo harán a través de una repesca.

Una vez selladas las plazas europeas, esta madrugada se repartirán las tres plazas restantes, todas ellas para la CONCACAF. Las selecciones que consigan clasificarse aumentarán el elenco confirmado a 42, mientras que las 6 plazas restantes tendrán que esperar a la repesca UEFA y a la repesca internacional.

¿Qué selecciones están clasificadas para el Mundial 2026?

Europa (UEFA) Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, España, Suiza, Escocia, Austria y Bélgica. Sudamérica (CONMEBOL) Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) Estados Unidos, México y Canadá (anfitriones) África (CAF) Marruecos, Túnez, Ghana, Argelia, Egipto, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal Asia (AFC) Irán, Corea del Sur, Japón, Australia, Uzbekistán, Jordania, Qatar, Arabia Saudí Oceanía (OCF) Nueva Zelanda

¿Cómo se reparten las plazas restantes del Mundial 2026?

Europa (UEFA) 4 plazas para la repesca europea Sudamérica (CONMEBOL) Sin plazas por asignar Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) 3 plazas por asignar

2 plazas para la repesca intercontinental África (CAF) 1 plaza para la repesca intercontinental Asia (AFC) 1 plaza para la repesca intercontinental Oceanía (OCF) Sin plazas por asignar

Las 17 plazas todavía por repartir terminarán de definirse a lo largo de los próximos días. Una vez conocida la identidad de los 48 protagonistas, el Mundial 2026 celebrará el sorteo de su primera fase el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos.