Mundial 2026
Estas son las 31 selecciones ya clasificadas para el Mundial 2026
Portugal se certifica como la cuarta selección europea en sellar su presencia en la próxima edición de la Copa del Mundo
El Mundial 2026 sigue engordando su elenco de participantes. A lo largo de este domingo 16 de noviembre, dia en el que saldrán a escena un número reducido de selecciones involucradas en la clase clasificatoria, se pueden repartir algunos billetes para la esperada cita intercontinental, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio de 2026.
Portugal, a base de goles, ha sido la primera de las agraciadas de la tarde. Después de que una inesperada derrota ante Irlanda frustrase la clasificación anticipada, los lusos han sellado su billete hacia la próxima edición de la Copa del Mundo con una contundente goleada contra Armenia (9-1) en la que no participó el sancionado Cristiano Ronaldo.
De este modo, Portugal se convierte en la cuarta selección europea que ha confirmado su presencia en el Mundial 2026. La primera selección del Viejo Continente en acceder a la cita mundialista fue Inglaterra, a la que siguieron Portugal y Francia.
¿Qué selecciones están clasificadas para el Mundial 2026?
Europa (UEFA)
- Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal
Sudamérica (CONMEBOL)
- Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF)
- Estados Unidos, México y Canadá (anfitriones)
África (CAF)
- Marruecos, Túnez, Ghana, Argelia, Egipto, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal
Asia (AFC)
- Irán, Corea del Sur, Japón, Australia, Uzbekistán, Jordania, Qatar, Arabia Saudí
Oceanía (OCF)
- Nueva Zelanda
¿Cómo se reparten las plazas restantes del Mundial 2026?
Europa (UEFA)
- 8 plazas por asignar
- 4 plazas para la repesca europea
Sudamérica (CONMEBOL)
- Sin plazas por asignar
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF)
- 3 plazas por asignar
- 2 plazas para la repesca intercontinental
África (CAF)
- 1 plaza para la repesca intercontinental
Asia (AFC)
- 1 plaza para la repesca intercontinental
Oceanía (OCF)
- Sin plazas por asignar
Las 17 plazas todavía por repartir terminarán de definirse a lo largo de los próximos días. Una vez conocida la identidad de los 48 protagonistas, el Mundial 2026 celebrará el sorteo de su primera fase el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos.
