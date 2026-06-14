El seleccionador saudí compara la preparación ante Uruguay con el Barça de la MSN

Donis se mostró muy optimista respecto al nuevo formato expandido de la Copa del Mundo, señalando que la presencia de más selecciones abre un abanico de posibilidades reales para el crecimiento del fútbol global.

"Creo que ahora que la cantidad de equipos ha aumentado hay una oportunidad de brindar a los equipos de tener esta experiencia", argumentó el preparador heleno, añadiendo que "hay más grupos y más posibilidades que más equipos lleguen a la próxima ronda, dar oportunidades a más partidos para que sean parte de la copa es positivo".

Al ser preguntado por las expectativas del equipo y la inevitable comparación con la histórica victoria ante la Albiceleste en la pasada edición del torneo, el seleccionador apeló a la concentración y a la fortaleza mental de su plantel.

"Sobre nuestra victoria ante Argentina esperamos que podamos... así de fuerte", confesó con ambición. "Cada partido es una historia distinta, nunca sabes lo que va a pasar, imaginen si volvieran al partido ante Argentina, quién hubiera dicho que íbamos a ganar. Es importante conocer al contrincante y creer en nuestros jugadores, nuestro plan; es un partido, como dije antes, depende de que estemos enfocados, conocemos las capacidades de los otros equipos y las nuestras".

El plan contra Bielsa y el paralelismo con el Barça de la MSN

Al analizar el planteamiento táctico para contrarrestar el ritmo del equipo sudamericano, Donis sorprendió al trazar un paralelismo con su trayectoria europea, concretamente cuando dirigía al APOEL de Nicosia en la Champions League 2014/15 y se midió al histórico FC Barcelona. El técnico recurrió a esa experiencia para explicar que la clave ante la Celeste reside en el bloque y no en las individualidades.

"Cuando estuve en la Champions, jugando contra el Barça, estaba la MSN, y no mirábamos la táctica a nivel individual sino general, y tener confianza al tener el balón", rememoró el técnico heleno.

Ese mismo enfoque colectivo es el que pretende aplicar de manera inmediata en el estreno mundialista.

"Bielsa es muy bueno y tenemos un plan específico para responder", advirtió Donis, consciente del nivel de los rivales que le esperan en esta primera fase. "Nuestro grupo es uno de los más difíciles, está Uruguay, España... Uno nunca puede prever, es difícil prever en el fútbol, cada partido es importante pero mañana es el más importante de los tres. No puedo responder con respecto a la preparación de otro equipo; por supuesto tratamos de analizar a nuestros oponentes y lo hicimos adecuadamente, no estamos pensando en España ni en otros partidos".

"El campeonato terminó a finales de mayo, tuvimos más tiempo disponible después del campeonato nacional, he estado entrenando al equipo 12 sesiones, hubo amistosos, tiempo de descanso", desgranó pormenorizadamente. "Lo más importante es que los miembros del equipo han trabajado duro, en sus equipos tienen enfoques diferentes, queremos demostrar que estamos en buena forma".

"Las condiciones climáticas son difíciles, las pausas son necesarias y nos da oportunidad de dar instrucciones a nuestros jugadores, no podemos decir cómo van a darse las cosas, tenemos que obedecer esta regla".

Por último, Donis reflexionó con realismo sobre la volatilidad de su cargo y la presión que rodea al banquillo saudí, centrándose exclusivamente en el trabajo diario y en la capacidad de competir al máximo nivel.

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"Nadie puede garantizar la continuidad, podemos hablar del trabajo, no ha pasado mucho tiempo desde que trabajamos juntos, esperamos ser competitivos", concluyó con firmeza.