El seleccionador japonés cree que ganar a Alemania es "histórico"

Los nipones consiguieron revertir el marcador y lograr la hazaña de ganar a los teutones "Nos acercamos a los mejores. Estamos mostrando la capacidad del fútbol asiático"

"Es un momento histórico", exclamó feliz el seleccionador japonés, Hajime Moriyasu, tras la victoria de su selección contra Alemania en su estreno en Qatar, en el partido correspondiente a la primera jornada del Grupo E. A la vez, consideró que esta hazaña es la muestra del avance del fútbol asiático.

Los teutones golpearían primero, mediante el gol de Gundogan desde los once metros. Sin embargo, los nipones revolucionaron su juego con los cambios y consiguieron, no solo igualar el marcador, si no revertirlo y lograr la victoria en su debut en el Mundial. La hazaña no es pequeña, ya que derrotaron a la tetracampeona. Es una selección que ha demostrado que tiene opciones reales de avanzar a cuartos.

"Nos acercamos a los mejores. Estamos mostrando la capacidad del fútbol asiático", señaló el técnico, justo un día después de que Arabia Saudí venciera a Argentina. Además, indicó que Japón "no bajó los brazos" cuando Alemania se adelantó en el marcador y que esa fue la clave de la remontada, que no pararon hasta lograrla.

Con esta victoria, el técnico nipón consideró que el grupo E, en el que también están España y Costa Rica, "está muy abierto" y "todo es posible". Y es que ahora los alemanes se ven obligados a ganar frente a España el próximo domingo para conseguir colarse en la eliminatoria.