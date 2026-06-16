El seleccionador iraní replica a Infantino en el vestuario: "Somos la nación más oprimida de la historia de los mundiales"

Lo que arrancó como una visita protocolaria de Gianni Infantino al vestuario de Irán terminó en un cara a cara incómodo. El presidente de la FIFA bajó a felicitar a los jugadores persas tras el meritorio 2-2 firmado ante Nueva Zelanda en su estreno mundialista en Los Ángeles, pero se topó con un seleccionador, Amir Ghalenoei, dispuesto a usar ese momento para exponerle sus quejas con las cámaras delante.

Con un traductor mediando la conversación, el técnico iraní agradeció primero el gesto: "Gracias señor presidente por su recibimiento, sé que no es fácil tenernos aquí". Pero, sin rodeos, pasó a enumerar el trato que dice estar recibiendo su selección desde que llegó al torneo.

"No tenemos al presidente de la Federación con nosotros, no tenemos al team manager", denunció, y añadió que las tareas las están asumiendo miembros del cuerpo técnico, algo que calificó como "una clara injusticia para este equipo". Se quejó también de la falta de margen para adaptarse al fuso horario: "Necesitábamos dos semanas de adaptación", explicó, recordando que la diferencia con Irán es de diez horas y media. Tampoco, lamentó, disponen de tiempo de recuperación tras los partidos porque deben volar de inmediato de vuelta a su base.

Según ha trascendido, la delegación se vio obligada a instalar su campamento en Tijuana (México), a última hora en lugar de en territorio estadounidense, por lo que cada compromiso en EE. UU. implica viajar de ida y vuelta sin pernoctar, como parte del acuerdo.

Ya con todo el plantel como testigo, Ghalenoei resumió su malestar ante el propio Infantino: "Quizás seamos la nación más oprimida en la historia de los Mundiales". El dirigente de la FIFA se limitó a asentir mientras escuchaba la retahíla de quejas a través del traductor.

Infantino, que en algún momento trató de aligerar el ambiente bromeando con que él mismo podía "venir para el siguiente partido" si el equipo necesitaba un delantero, optó por cerrar su intervención con un mensaje de ánimo: "Estáis escribiendo la historia, todo el mundo está mirándoos", les dijo a los jugadores. Y remató, repitiéndolo dos veces: "Sois más fuertes que todo".

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Pese al tono conciliador final, Ghalenoei no se quedó callado y pidió expresamente que la FIFA actúe "con un poco más de fuerza" para que su equipo deje de verse perjudicado por las condiciones organizativas.