El seleccionador de Corea recibe amenazas de muerte por el Mundial y huye a Estados Unidos

Hong Myung-bo se encuentra bajo una intensa presión en Corea del Sur tras la eliminación de su selección en el Mundial 2026. El técnico ha sido señalado por la opinión pública como el principal responsable del fracaso mundialista, lo que ha desatado duras críticas en su país.

Ante esta situación, Hong Myung-bo abandonó de emergencia Corea del Sur con destino a Los Ángeles, Estados Unidos, tras una oleada masiva de críticas que pusieron en riesgo su integridad física y amenazó a la de su familia.

Esta decisión tan drástica ocurre días después de la eliminación de la selección surcoreana en la fase de grupos del Mundial 2026 y de su posterior renuncia al cargo el pasado 29 de junio. "Siento un profundo pesar ante todos los ciudadanos que aman y apoyan el fútbol de Corea del Sur. Hoy renuncio al cargo de entrenador de la selección nacional", expresó Hong Myung-Bo

Corea del Sur quedó fuera por la lucha de la Copa del Mundo tras lograr solo una victoria ante República Checa y sufrir dos derrotas consecutivas frente a México y Sudáfrica.

El presidente lo tacha de incompetente

A su regreso del Mundial, el técnico no solo tuvo que hacer frente a críticas por parte de los aficionados, sino también del mismo presidente del país, Lee Jae Myung. Aparte de tildar de 'incompetente' a Myung-bo, encargó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo que examinara todas las irregularidades que impidieron que los surcoreanos llegaran más lejos en el torneo.

Al aterrizar, el técnico tuvo que ser escoltado por un fuerte dispositivo policial en el aeropuerto para evitar agresiones de aficionados radicales. Y es que ha llegado tan lejos la indignación del país que muchos negocios locales han prohibido su entrada y la televisión pública del país (KBS) llegó a emitir sus imágenes con su cara pixelada, un trato habitualmente reservado para criminales.

Las autoridades locales confirmaron la apertura de investigaciones por múltiples mensajes que atentaban de forma directa contra la vida del entrenador.

Antes de coger el avión, el técnico negó fricciones con la plantilla y declaró que su versión de los hechos "saldrá a la luz de buena manera" en el futuro. El exentrenador de la selección voló hacia territorio estadounidense y decidió trasladarse específicamente a Los Ángeles debido a que su esposa y sus hijos residen allí, buscando un entorno seguro y el apoyo de su familia en medio de todo el revuelo generado y la crisis de seguridad que afronta.

Por ahora, se mantendrá refugiado en el extranjero sin fecha límite mientras en Seúl avanzan las investigaciones gubernamentales y las denuncias.