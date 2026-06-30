Ralf Rangnick, seleccionador de Austria, el artífice del Barça de Flick

Llegó la hora de la verdad para España. El combinado de Luis de la Fuente disputa los dieciseisavos de final del Mundial este jueves 2 de julio a las 21 horas contra Austria, una selección dirigida por el artífice del Barça de Flick: Ralf Rangnick. "Hablé con Ralf Rangnick cuando leí una entrevista suya en la que hablaba de Johan. Me habló de Tuchel, de Nagelsmann, de Klopp y de Flick. Y llegamos a la conclusión de que el más apropiado podía ser Hansi", reconoció Joan Laporta.

Precisamente, el seleccionador de Austria, a la que lleva dirigiendo desde 2022, reconoció haber charlado con el presidente del Barça para recomendarle la incorporación de Flick en una entrevista exclusiva para SPORT. Rangnick, además, es el padre del 'gegenpressing' (presión tras pérdida), un método que tomaron después entrenadores como Tuchel, Klopp o Nagelsmann. "Es uno de los mejores entrenadores de Alemania, si no el mejor", explicó el ex del Borussia Dortmund o Liverpool.

"Es uno de los mejores entrenadores alemanes"

Por su parte, Tuchel, actual seleccionador de Inglaterra, afirmó que es entrenador gracias a él: "Fue una de las principales figuras para convencerme de que intentara entrenar y una gran influencia para todos nosotros, porque nos mostró que no es importante defender siguiendo a la gente hasta el baño".

El estilo de juego de Ralf Rangnick se caracteriza por una presión alta al rival con la línea adelantada, especialmente tras pérdida, para recuperar el balón en pocos segundos. De hecho, colocó un reloj en los entrenamientos con una cuenta atrás, pues los jugadores debían recuperar el balón y finalizar jugada en menos de diez segundos. "La mayor oportunidad de marcar un gol llega diez segundos después de haber recuperado el balón. El reloj en los entrenamientos servía para meter presión a los jugadores", apuntó el seleccionador de Austria.

Ralf Rangnick fue el entrenador de Raúl en su etapa en el Schalke, con el que alcanzó las semifinales de la Champions / Archivo

Su periplo en los banquillos arrancó en el club de su ciudad, el Ulm, con el que ascendió dos categorías hasta alcanzar la Bundesliga en el año 2000. Tras ese éxito, pasó por el Stuttgart, el equipo de su vida, el Hannover, con el que también ascendió a la Bundesliga, y el Schalke. Además, logró convertir al Hoffenheim, un club de un pueblo de 3.000 personas, en un gigante del fútbol alemán.

Sin embargo, su etapa más recordada tuvo lugar de regreso al Schalke, cuando ganó la Copa y alcanzó las semifinales de la Champions, en un equipo en el que estaba Raúl González. Más allá de su faceta en los banquillos, dio el salto a la dirección deportiva del grupo Red Bull de la mano del Salzburgo y el Leipzig. Desde su aterrizaje, el conjunto alemán escaló tres categorías hasta convertirse en un habitual de la Liga de Campeones, mientras que los austríacos no han parado de producir talento joven, como Haaland, Mané o Szoboszlai.

En su etapa en el Manchester United, Rangnick tuvo varios encontronazos con Cristiano Ronaldo / Premier League

Aun así, su última etapa como entrenador en el fútbol de clubes no funcionó. Rangnick fue nombrado en noviembre de 2021 como técnico interino en el Manchester United, en el que realizaba facetas de dirección. Al término de la temporada fue destituido de ambos cargos y llegó a tener varias desavenencias con Cristiano Ronaldo, al que reprochó sus actitudes defensivas: "No es un monstruo de la presión". Pese a ello, Austria lo firmó un año después, con la que realizó una fase de grupos sobresaliente en la Eurocopa, en la que quedó primera por delante de Francia, Países Bajos y Polonia, antes de caer en octavos frente a Turquía.

Ese mismo verano, rechazó una oferta del Bayern de Múnich, pues solo tenía un objetivo en mente: realizar un buen papel en el Mundial. Aunque estuvieron tres minutos eliminados, el gol de Kalajdzic en el 96' en el empate a tres contra Argelia les ha dado una vida extra. España es favorita, pero el artífice del Barça de Flick no ha dicho su última palabra en esta Copa del Mundo.