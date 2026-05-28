La selección que está tocada por una varita: dos récords mundialistas sin pasar nunca una ronda

Los objetivos que pueden tener las selecciones cuando llegan a un Mundial son realmente distintos. Hay algunas que pelean seriamente por ganar el título. Otras, por sobrevivir a su grupo. Y luego está Túnez, con la misión de hacer historia, que posee un récord que nadie le podrá quitar nunca y que cumplirá en pocas semanas una marca única e irrepetible.

Túnez, que nunca ha pasado de la fase de grupos en un Mundial, hizo historia a las primeras de cambio. Y eso que llegó tarde a la cita. Primero tuvo la oportunidad Egipto, en Italia 1934, la primera selección africana en participar en una Copa del Mundo. De hecho, podría haberlo hecho en Uruguay 1930, ya que estaba invitada, pero no pudo llegar. Después, el destino le ofreció la oportunidad a Marruecos, en México 1970; y a Zaire, en Alemania Federal 1974. Pero ninguno lo logró. Tuvo que ser Túnez en Argentina 1978.

La selección de Túnez en el Mundial de 1978 / Archivo

En ese Mundial se dio el primer triunfo africano en el torneo: el 2 de junio de 1978, en Rosario, ante México. Golpearon primero los aztecas, pero Túnez respondió con orgullo y se llevó la victoria por 3-1 gracias a los goles de Ali Kaabi, Néjib Ghommidh y Mokhtar Dhouieb. Un triunfo que quedó para siempre registrado en el prestigioso Guinness World Records. Pese a la hazaña, Túnez no pasó la fase de grupos, ya que perdió por la mínima ante Polonia (1-0) y empató sin goles ante Alemania Federal (0-0). No volvería a un Mundial hasta 20 años después, en Francia 1998.

Desde entonces, solo se ha perdido dos ediciones (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y Estados Unidos, México y Canadá 2026 será su séptima participación. Una edición en la que conseguirá otra marca histórica, digna de aparecer en los mejores libros de récords, después de que de nuevo le sonría la suerte.

Protagonista en el partido 1.000 de los Mundiales

Si Egipto, Marruecos y Zaire tuvieron la opción de convertirse en la primera escuadra africana en ganar un partido de la fase final de la Copa del Mundo antes que Túnez, 47 equipos tenían opción esta vez de arrebatarle el honor de disputar el partido 1.000 de la historia de la competición. El destino ha querido que Túnez sea uno de los afortunados en escribir este bonito capítulo de la historia de los Mundiales.

Hasta ahora, se han disputado 964 partidos de fase final en un Mundial, y el número 1.000 se celebrará el 20 de junio, un Túnez-Japón correspondiente a la jornada 2 del Grupo F que se jugará en suelo mexicano, concretamente en Guadalupe, Nuevo León, dentro del área metropolitana de Monterrey, tal y como publicó la FIFA. Será a las 6 de la mañana, hora española.

Cara a cara con Japón, 24 años después

Túnez y Japón ya se encontraron en el Mundial de 2002, cuando los japoneses, anfitriones junto a Corea del Sur, ganaron 2-0 y sellaron su clasificación a octavos. Veinticuatro años después, el calendario los vuelve a juntar, lejos de Osaka, y para hacer historia.

Las Águilas de Cartago han demostrado que a veces no hace falta llegar demasiado lejos para dejar huella. Por partida doble. Eso sí, este año intentarán romper su particular techo de cristal y, por lo menos, superar la fase de grupos con el talento de futbolistas como Gharbi, Skhiri, Mejbri o Laïdouni. El que no estará será la leyenda que marcó el gol para ganar a Francia en 2022 (vigente campeona), Wahbi Khazri, retirado de la selección tras la cita qatarí y del fútbol desde 2025.