MUNDIAL 2026
La Selección Española aterriza en Los Ángeles para asaltar las semifinales del Mundial 2026
España aterriza en California para medirse a Bélgica en cuartos del Mundial
La Roja ya pisa suelo angelino. La expedición española aterrizó este martes en Los Ángeles para preparar la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Bélgica, que se disputará el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium (21:00, hora española).
Un viejo conocido en el camino
El destino ha querido que España y Bélgica se reencuentren en un escenario cargado de historia. El único precedente mundialista entre ambas selecciones se remonta a México 1986, cuando los belgas apearon a España en cuartos tras el 0-0 y una tanda de penaltis que acabó 5-4. Cuarenta años después, la Roja tiene la oportunidad de saldar aquella cuenta pendiente.
El equipo más sólido del torneo
España llega al cruce como una de las grandes favoritas. Cerró la fase de grupos como primera del Grupo H, con siete puntos y sin encajar un solo gol, y en las eliminatorias mantuvo el pulso: 3-0 a Austria en dieciseisavos —precisamente en el SoFi Stadium— y un sufrido 1-0 a Portugal en octavos, resuelto por Mikel Merino en el minuto 91. El equipo conoce ya el escenario y llega invicto y sin fisuras defensivas.
Cuidado con los Diablos Rojos
Enfrente estará una Bélgica en plena reconstrucción generacional, pero con argumentos de sobra. Tras remontar un 0-2 ante Senegal en dieciseisavos, los de Rudi García golearon 4-1 a Estados Unidos en octavos, con un De Ketelaere en estado de gracia.
Semifinal a la vista
El premio es mayúsculo: el vencedor se cruzará en semifinales con el ganador del Francia-Marruecos. España ya está en Los Ángeles. Empieza la cuenta atrás.
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