La selección belga se 'mofa' de Donald Trump tras la eliminación de Estados Unidos

Bélgica salió al terreno de juego de Seattle enfurecida, con el objetivo de acallar a la FIFA y Donald Trump, después de que estos permitieran que Folarin Balogun, máximo goleador de Estados Unidos, jugara el partido de octavos de final. El delantero del Mónaco fue expulsado con roja directa en dieciseisavos, pero el Comité Disciplinario de la FIFA entró de oficio para anular la sanción en una decisión insólita en la historia de los mundiales.

El combinado belga apeló la decisión sin éxito y valoró impugnar el encuentro contra Estados Unidos tras conocer la presencia de Balogun en el once titular. A raíz de ese malestar, los 'Diablos Rojos' disputaron su mejor partido de la presente edición de la Copa del Mundo contra uno de los anfitriones, a los que vencieron con comodidad por 1-4, con goles de Charles De Ketelaere, por partida doble, Hans Vanaken y Romelu Lukaku, que entró al terreno de juego desde el banquillo antes de poner la sentencia.

Precisamente, en el tanto del futbolista del Nápoles, que cerraba la goleada, los jugadores de Bélgica se 'mofaron' de Donald Trump, pues celebraron el gol haciendo el baile que suele hacer el presidente de Estados Unidos. Aunque la presencia de Balogun no fue determinante en el devenir del encuentro, los futbolistas la tomaron con el magnate norteamericano, ya que estaban molestos con que Trump interfiriera en la decisión de anular la sanción del delantero estadounidense.

Con este triunfo, la selección belga avanza a cuartos de final por segunda vez en los últimos tres mundiales, donde se medirá el próximo viernes 10 de julio a las 21 horas a España, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Será una reedición de los cuartos del Mundial de 1986, en el que los 'Diablos Rojos' se impusieron a los españoles en la tanda de penaltis, tras el empate a uno final. Sin embargo, el favoritismo en esta ocasión recae en la 'Roja', con un bloque de mayor calidad y con una defensa inquebrantable, que todavía no ha encajado ni un solo gol en la presente edición.