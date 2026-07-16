Las segundas -y terceras- equipaciones que no han visto la luz en el Mundial 2026

España fraguó este martes su victoria sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026 luciendo una equipación que ya va camino de ser icónica: la segunda equipación en blanco con detalles en granate creada por Adidas. Un diseño que ha captado la atención de los aficionados, desbancando al tradicional diseño rojo por goleada.

La segunda equipación de España, con ese aire 'vintage', fondo blanco y una serigrafía inspirada en los antigios manuscritos en un homenaje "al legado de la lengua española" se ha agotado en los puntos de venta oficiales y la falsificación se ha convertido en una de las más vendidas de la historia. Es ya todo un icono pero no es la única segunda equipación que ha triunfado entre los seguidores, aunque algunas de las más llamativas no han llegado a ver la luz en este campeonato que está ya en su parte final.

Curaçao enamoró a todos... y no la usó

Ese listado de equipaciones con más tirón entre el público que solo se han lucido en las gradas está encabezado por la segunda de Curaçao, también diseñada por Adidas. Inspirada en la capital del país, Willemstad y sus coloridos barrios históricos, la base es de color amarillo pastel con los detalles en rosa, turquesa y naranja, un color para cada una de las emblemáticas rayas que son símbolo de la marca.

Curazao segunda equipación (Adidas) / Adidas

Esta versión fue una de las más vistas durante la fase de grupos aunque Curaçao, que perdió sus tres partidos, contra Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, disputó todos ellos con su primera equipación, en tonos azul eléctrico.

Otra de las segundas equipaciones que llamaron la atención en el campeonato fue la de Noruega. Con una sobria base negra, estaba inspirada en los vikingos Berserker. Con un diseño minimalista y agresivo, buscaba representar la fuerza y la confianza de esos guerreros, rematado con una serigrafía rúnica que también lucieron en sus otras equipaciones. Lamentablemente, el intenso calor americano hizo que la selección deshechara jugar de negro y eligiera la tercera, en una línea similar pero en blanco, como opción B a esa primera en rojo y con la cruz azul en homenaje a su bandera que ha llenado estadios.

Halaand fue imagen de esa camiseta / Instagram

Diomande, solo de naranja en Costa de Marfil

La segunda equipación marfileña apostaba por un blanco puro como color predominante, enriquecido con un estampado en tonos del mismo color inspirado en la luz solar atravesando la vegetación y en las texturas características de los paisajes de Costa de Marfil. El diseño se completaba con detalles en naranja y verde, además del color representativo del país, que aportan contraste y ponen en valor la cuidada elaboración de la camiseta.

Mundial 2026/ Costa de Marfil segunda equipación (Puma) / Redes Sociales

Sin embargo, al haber enfrentado a Ecuador, Curazao y Alemania en fase de grupos, los marfileños no se vieron obligados a usar otro color que no sea su característico naranja. Ya en dieciseisavos, el equipo liderado por el prometedor Diomandé quedó fuera ante Noruega nuevamente con su primera equipación, por lo que no pudo estrenar la blanca.

Haití y Sudáfrica, colores innecesarios

Como tampoco pudo Sudáfrica vestir su camiseta alternativa. En la primera fase, los 'bafana bafana' consiguieron una épica clasificación en el grupo que compartían con México, Corea y Chequia, usando el amarillo en los tres compromisos.

Sudáfrica segunda equipación (Adidas) / Redes sociales

Para la siguiente ronda, Canadá les echó del torneo sin que el verde del segundo uniforme apareciera en el campo. La camiseta mantenía el verde tradicional del país, con la combinación de tonos más oscuros y complementada con diseños amarillos para las líneas de Adidas, que nuevamente se quedó sin estrenar su producto de manera oficial.

Mundial 2026/Haití segunda y tercera equipación (Saeta) / Redes Sociales

Finalmente, el último de los equipos que se quedó sin estrenar una de las equipaciones fue Haití, dejando sin usar su camiseta roja. El conjunto caribeño usó diseños azul, blanco y rojo -como su bandera- para acudir a la cita orbital. Usando el blanco ante Brasil y el azul contra Escocia y Marruecos, la marca colombiana 'Saeta' se quedó sin requerir el rojo de los haitianos, que dejaron uno de los goles del Mundial gracias a la diana de Wilson Isidor... con el azul en el pecho.