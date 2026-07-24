La segunda estrella de España llega a Prime Video: así será el documental del Mundial

La conquista de la segunda estrella de la selección española tendrá su propia docuserie. La Real Federación Española de Fútbol y Prime Video estrenarán el próximo mes de diciembre una producción de cuatro capítulos que reconstruirá desde dentro el camino de España hacia el título en el Mundial de 2026.

La serie ofrecerá imágenes inéditas, conversaciones privadas y testimonios de los principales protagonistas de una aventura que terminó el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. España derrotó por 1-0 a Argentina en la prórroga gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106 y volvió a proclamarse campeona del mundo 16 años después del triunfo logrado en Sudáfrica.

El documental permitirá conocer el día a día de los 26 futbolistas y del cuerpo técnico durante los 52 días que duró la concentración. Más allá de los partidos, la producción profundizará en la convivencia, las bromas, los momentos de tensión, las dificultades y las decisiones que permitieron construir un grupo campeón.

La figura de Luis de la Fuente tendrá inevitablemente un papel protagonista. El seleccionador culminó en Estados Unidos un ciclo que ya había llevado a España a conquistar la Liga de Naciones de 2023 y la Eurocopa de 2024. El título mundial confirmó el éxito de una generación formada alrededor de jugadores como Rodri, Lamine Yamal, Ferran Torres, Pedri, Nico Williams o Mikel Oyarzabal.

La docuserie también mostrará cómo la selección gestionó la máxima exigencia durante un Mundial de nuevo formato, con 48 participantes y ocho partidos para los equipos que alcanzaron la final. España terminó levantando el trofeo después de destacar por su capacidad para controlar los encuentros, su solidez defensiva y el espíritu competitivo que exhibió en los momentos más delicados.

La producción ha sido elaborada por la RFEF en colaboración con Telefónica Broadcast Services y podrá verse en más de 200 países. Será el séptimo documental impulsado por la Federación después de títulos como ‘Luis, el sabio del éxito’, ‘La Quinta de la quinta’, ‘La fuerza del grupo’, ‘10 años de la primera estrella’, ‘La Copa de todos’ y ‘Un equipo llamado España’.

La RFEF repetirá así la fórmula utilizada en anteriores campeonatos, abriendo las puertas del vestuario y de la concentración para mostrar aquello que habitualmente queda fuera de las retransmisiones. ‘Un equipo llamado España’, estrenada después de la Eurocopa de 2024, también contó con cuatro episodios y escenas grabadas en habitaciones, camillas y vestuarios.

Esfuerzo, complicidad, risas y tensión serán los ingredientes de una docuserie que aspira a explicar no solo qué hizo España para recuperar el trono mundial, sino también cómo un grupo de 26 jugadores terminó convirtiéndose en una familia.