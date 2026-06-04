Los secretos de los Lego de Messi, Cristiano, Mbappé, Vinicius y la Copa del Mundo: “Leo pidió…”

Lego lanzó la campaña con mayor impacto sobre el Mundial 2026, reuniendo, en la misma mesa, a Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinicius. El spot, producido íntegramente sin inteligencia artificial, mediante técnicas cinematográficas clásicas, ha superado los 239 millones de visualizaciones, inspirando una oleada de reinterpretaciones creativas. Es uno de los posicionamientos más fuertes que se recuerdan alrededor de una cita que atrae a las marcas más poderosas del mundo.

Los detalles que pidieron los jugadores

A una semana para el inicio de la cita de EEUU, el fabricante juguetero ha presentado la colección de Lego Editions, una colaboración entre el Grupo Lego y la Copa Mundial de la FIFA 2026. El acto tuvo lugar en el museo ‘Legends: The Home of Football’ de Madrid, con Iker Casillas como embajador. "Nos hace sentir mayores pensar que han pasado tantos años desde el Mundial, pero la realidad es que muchos niños de nueve o diez años conocen aquella historia gracias a Internet y a las plataformas donde pueden ver los partidos. Es bonito comprobar que nuevas generaciones siguen descubriendo lo que significó aquel Mundial y que esos recuerdos continúan vivos”, asegura el exportero de la selección campeona del mundo 2010 y del Real Madrid.

Casillas fue uno de los primeros en sostener el Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA en formato Lego en diciembre de 2025, junto a otras leyendas del fútbol como Roberto Carlos, Cafú, Sami Khedira y Marco Materazzi: "Cuando tuve el trofeo en las manos, aunque sé perfectamente que está hecho de ladrillos Lego, me transportó directamente al 11 de julio de 2010. A Johannesburgo. Al pitido final". El exjugador bromeó con las réplicas de los jugadores, entre ellos, su viejo compañero Cristiano Ronaldo: “Yo lo habría hecho más fuerte”.

El aspecto de los futbolistas fue un asunto crítico para los diseñadores, que concibieron cada set como una historia personal de los jugadores. "Cuando terminamos la minifigura de Messi la diseñamos con barba. Sin embargo, cuando llegó el momento de presentársela ya se había afeitado. Tuvimos que preguntarle directamente qué prefería. Fue una situación estresante que ahora recordamos con gracia”, confiesa Leonardo López, diseñador de Lego, uno de los futboleros que trabaja en Billund, donde los bloques se convierten en historias.

"Con Cristiano ocurrió algo parecido. Le mostramos diferentes opciones para el pelo y él eligió personalmente la que más le gustaba. También hubo conversaciones sobre cómo representar correctamente a Mbappé. Queríamos que todos se sintieran cómodos y reconocidos en sus minifiguras. Cada set incluye referencias ocultas a la carrera y la personalidad de los jugadores. En el caso de Messi aparece una taza de mate, un guiño a una de sus costumbres más conocidas”, desvela uno de los cerebros de una colección en la que hay sets desde 29,99 euros (490 piezas) hasta otros de 79,99 euros (958). Los sets Leyenda del Fútbol ofrecen figuras de mayor escala de Messi y Ronaldo con dos opciones de montaje cada uno. Por último, el set Lego Editions Lionel Messi-Celebración de 1.427 piezas, es una obra de arte mural en 3D repleta de detalles sobre su vida y carrera.

La Copa, joya de la colección

Además de los que tienen a jugadores como protagonistas, Lego comercializa un balón de fútbol (119,99 euros, 1.498 piezas) con una escena interior; y el cotizado trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA (179,99 euros, 2842 piezas), con 36 centímetros de altura. Esconde otra imagen en su interior una escena con el logo del Mundial 2026 y una minifigura exclusiva sosteniendo un mini trofeo. Es la primera vez en la historia que el trofeo más deseadd del fútbol cobra vida en formato Lego y la primera vez que se utilizan tantos bloques dorados en un set de la marca.

Iker Casillas, con la Copa del Mundo de Lego. / DAVID NIETO

Todas las piezas están llenas de detalles ocultos que los compradores descubren durante la construcción. Por ejemplo, guiño a los clubes de cada jugador, referencia culturales a sus países de origen, trofeos ganados, números de camiseta, las elásticas de los equipos de los que han formado parte… Un diseño en el que han sido parte activa los jugadores."Me sorprendió descubrir muchos detalles de jugadores que creía conocer perfectamente. A medida que avanzaba el proyecto fui aprendiendo pequeñas historias y referencias de cada uno de ellos. Fue una experiencia muy divertida”, asegura Vincent Plane, country manager de Lego España y Portugal.

Para todos los implicados en esta misión, ha sido un ejercicio de introspección. "Sabemos construir coches, aviones o edificios, pero representar un deporte es diferente. ¿Cómo traduces velocidad, movimiento y talento utilizando ladrillos Lego. Ese fue uno de los mayores desafíos del proyecto. Por eso los modelos tienen composiciones muy dinámicas. Ninguno está pensado para parecer estático. La base, los elementos que rodean a la figura y la posición final de la minifigura buscan transmitir acción y movimiento”, explica Leonardo López, diseñador de Lego.

Noticias relacionadas

“Nos gustaría que esta Copa llegase a los hogares de las familias españolas. Lo que buscamos es generar un encuentro entre generaciones. Que padres, madres e hijos construyan juntos y que cada uno pueda crear su propia leyenda antes de levantar la Copa como si hubiera ganado un Mundial”, desea Pilar Vilella, directora de Marca de Lego Iberia, quien ha concebido una colección donde “los padres y madres querrán compartir con sus hijos algo que les emociona. Esta línea facilita muy bien ese encuentro entre generaciones".