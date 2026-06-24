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MUNDIAL 2026

Los secretos detrás del abrazo viral de Messi

La emoción desbordada de Joaquín Bruno al gritar un gol de Messi derivó en un abrazo con el astro, creando una imagen icónica de la competición.

Joaquín Bruno sobre la foto celebrando con Messi: "Le dije a mi mujer que haga un buen cuadro"

Joaquín Bruno sobre la foto celebrando con Messi: "Le dije a mi mujer que haga un buen cuadro"

Joaquín Bruno sobre la foto celebrando con Messi: "Le dije a mi mujer que haga un buen cuadro" / @DiarioOle

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Maria Leiva

Maria Leiva

A veces estar en el sitio adecuado en el momento adecuado te brinda la posibilidad de vivir algo que vayas a recordar toda tu vida. Este es el caso del periodista argentino Joaquín Bruno, quien junto a Messi ha protagonizado uno de los momentos más virales de lo que llevamos de Mundial.

Todo parecía seguir su transcurso normal para el periodista de TyC Sports mientras estaba cubriendo el encuentro entre Argentina y Austria. El astro argentino marcó un tanto en el 38 y entonces, casi a punto de cerrar el encuentro, Lionel Messi marcó su segundo gol.

"Minuto 95 y se dio esa jugada. Primero definió Julián Álvarez y tapó Schlager. Messi agarró el rebote y entre el arquero y la defensa le taparon el tiro. En la tercera, la Pulga no perdonó. Estaba ahí, a unos pocos metros, y lo grité como un desaforado, como un hincha más", así lo relataba Bruno en su columna de opinión.

Los aficionados se volvieron locos ante tal hazaña, incluido el mismo Messi. El marcador con un 2-0 y el argentino acababa de conseguir un nuevo 'hito': coronándose como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

El abrazo viral

Y sin buscarlo, con la adrenalina en el cuerpo, Messi se abrazó a Joaquín Bruno, que se encontraba en primera línea trabajando, y ambos se fundieron en un abrazo, convirtiendo ese momento en una de las imágenes de la competición.

“Vino Leo a festejar el segundo acá, me vio gritándolo y se tiró y le toqué la mano, le dije: ‘Leo, no lo puedo creer’“. Y agregó: “Estoy medio ido, pero no lo puedo creer. Es uno de los mejores días de mi vida periodística”.

El periodista no se lo podía ni creer, así lo relataba Bruno, quien explica que en el instante que se produjo la foto" ya estaba lleno de mensajes" de sus contactos que le compartían en el momento. "Me llevo este momento y una imagen para toda la vida", expresó el periodista.

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Para añadir que se plantea hacerse un tatuaje del momento. "Es una propuesta que me hace ruido". Explicaba que "es algo difícil de explicar para un futbolero argentino, para un fanático de Messi, que es una persona que ha atravesado mi vida completamente".

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