El secreto que escondió la FIFA durante el Mundial: movimientos inusuales en apuestas

En los últimos días ha surgido una nueva polémica en torno al Mundial de 2026 relacionada con la integridad de la FIFA y las apuestas deportivas. Mientras la organización sostiene que no detectó indicios de manipulación de partidos, un informe citado por el diario alemán BILD asegura que durante el torneo sí se registraron alertas.

La cuestión ahora es entender qué significan realmente esas alertas y si existen contradicciones entre ambas versiones.

Concretamente, el Grupo de Copenhague, una red internacional que ayuda a combatir la manipulación de competiciones deportivas, avisó durante el Mundial de que hubo hasta siete partidos en los que los sistemas que vigilan las apuestas detectaron movimientos inusuales.

Aunque, en la práctica, eso no significa que esos partidos estuvieran amañados, sino que quiere decir que hubo suficiente actividad extraña como para revisarlos.

Movimientos 'raros' detectados

Los casos que se han conocido han sido recogidos por el medio The Athletic y han destacado los siguientes: en primer lugar, la tarjeta roja a Themba Zwane en el encuentro de Sudáfrica contra México. El Grupo de Copenhague detectó movimientos de apuestas inusuales en torno a esa expulsión del minuto 84.

El caso de Folarin Balogun tras ser expulsado con Estados Unidos, la plataforma Polymarket abrió un mercado sobre si podría jugar el siguiente partido contra Bélgica.

Finalmente, la FIFA anuló su sanción y Balogun pudo jugar. El grupo de investigación consideró llamativo que ese mercado existiera cuando no ocurrió lo mismo con otros jugadores expulsados y pidió explicaciones a la FIFA.

El gol anulado a España ante Arabia Saudí fue otro de los avisos, además se relaciona con un retraso de aproximadamente tres minutos y medio del VAR antes de anular un gol de Ferran Torres. Ese tiempo extrañamente largo llamó la atención.

Y según el medio The Goal, hubo apuestas por valor de 4,8 millones de dólares realizadas a través de la plataforma estadounidense de predicciones basada en criptomonedas "Polymarket" sobre la derrota de España ante Cabo Verde, un partido que terminó en empate sin goles en la fase de grupos.

Tras investigarlos, no aparecieron pruebas que permitieran concluir que hubo manipulación. La controversia es que la FIFA comunicó al final del torneo que no había habido actividad sospechosa, sin mencionar que sí habían existido esas alertas iniciales.

Falta de transparencia por parte de la FIFA

En definitiva, lo ocurrido no demuestra que haya habido partidos amañados en el Mundial, pero sí que existe una diferencia de interpretación.

Mientras el Grupo de Copenhague alerta sobre movimientos y situaciones que considera anómalas, la FIFA asegura que sus controles no encontraron pruebas de manipulación. La clave ahora está en la transparencia de la institución y en explicar por qué estas alertas no derivaron en sanciones.