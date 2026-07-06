Schjelderup, el arma secreta de Noruega

La épica victoria de Noruega frente a Brasil ha tenido muchos protagonistas: Erling Haaland, anotador de los dos goles que le dieron el pase a cuartos a la selección nórdica, Nyland, que paró el penalti que falló un Bruno Guimaraes que seguramente tardará en olvidarse de su error, y Neymar, quien en cuestión de minutos pasó de celebrar en la cara de Nyland tras el 2 a 1 a romper a lágrimas en cuanto el árbitro pitó el final.

Curiosamente, uno de los grandes protagonistas de la victoria ha pasado desapercibido para la opinión pública: el extremo Andreas Schjelderup. El jugador del Benfica entró en el descanso, sustituyendo a un Nusa poco acertado, y revolucionó el juego de 'los vikingos'.

Cada vez que el extremo izquierdo tocaba el balón, la velocidad del juego subía, y Danilo rezaba lo que sabía para no ser driblado por el noruego. Su primera acción de peligro llegó en el minuto 75, cuando tras un pase de Haaland sacó un fuerte disparo que obligó a Alisson a lanzarse al suelo para mandar el balón a córner.

Cuatro minutos después, Schjelderup recibía el balón en la banda, y con un simple cambio de ritmo se quitó de encima a su marca, para después poner un muy buen centro que para un 'killer' como Haaland era todo un caramelo: 1 a 0 para Noruega.

Andreas Schjelderup del Benfica celebra un gol contra el Sporting en Lisboa, Portugal / EFE/MIGUEL A. LOPES

La incidencia de Schjelderup no terminó ahí: en el minuto 90, en una situación en la que estaba escorado en banda, le dio un pase a Haaland que con un gran zapatazo puso el segundo para Noruega. No es la asistencia más memorable de los Mundiales, pero cuenta igual.

Schjelderup repartió dos asistencias claves para clasificar a Noruega a cuartos de final por primera vez en su historia, y contribuyó a que siguiera vigente una anomalía histórica, pues Brasil nunca ha ganado a Noruega en las 5 ocasiones que se han enfrentado: tres victorias, dos de ellas en Mundiales, y dos empates.

El extremo salió a la rueda de prensa completamente orgulloso del trabajo realizado y admitió que "no esperaba entrar tras el descanso, pero que uno siempre debe estar preparado para estos momentos". Pese al gran rendimiento en octavos, su titularidad ante Inglaterra puede no darse, pues Antonio Nusa también está haciendo un buen Mundial por banda izquierda.

Schjelderup se dejó querer por el Barça

El jugador de 23 años sonó durante este mes de marzo para poder ser el sustituto de Rashford para la próxima temporada. El jugador se dejó querer y aunque admitió que no sabía nada sobre el interés, dijo que sería fantástico si fuese verdad. Ahora, con la incorporación de Anthony Gordon, este rumor está más que apagado, pero si el del Benfica sigue brillando como lo hizo ante Brasil, puede ser uno de los nombres del mercado de verano.