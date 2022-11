Scaloni ve a Messi "con ganas de disfrutar del Mundial"

"Estos torneos los ganan los equipos cautos", aquellos que saben "cuándo atacar y cuándo defender" "Raramente gana un equipo que avasalla, que está constantemente en campo contrario", apuntó el entrenador de Argentina

El seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró este martes que los Mundiales los ganan los "equipos cautos", aquellos que saben "cuándo atacar y cuándo defender".

"El Mundial lo ganan los equipos inteligentes, cautos, que saben cuándo atacar y cuándo defender. Raramente gana un equipo que avasalla, que está constantemente en campo contrario. La inteligencia forma parte del fútbol y tendremos que adaptarnos para saber lo que nos conviene", señaló Scaloni en rueda de prensa, en Emiratos Árabes.

Un filosofía de juego que el preparador albiceleste tratará de aplicar en el encuentro amistoso que el conjunto argentino disputará este miércoles con Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dabi.

"Hasta anoche no teníamos el plantel completo, todavía no entrenamos. Durante la práctica de hoy definiremos el equipo para el partido de mañana, pero no tomaremos ningún riesgo, los que jueguen deben tener garantías en lo físico", indicó Scaloni.

El entrenador argentino se refirió, en este sentido, a la lista de 26 jugadores con los que afrontará el Mundial de Qatar 2022 que arrancará el próximo domingo y de la que se quedaron fuera, entre otros, el centrocampista Giovani Lo Celso, por lesión, y el delantero Ángel Correa, por decisión técnica.

"La lista la conformamos pensando en lo mejor para el equipo. Es lógico que, siendo la selección argentina, se quedaran afuera buenos jugadores", señaló Scaloni.

Quien sí estará en la lista será el jugador del París Saint-Germain Lionel Messi al que el seleccionador argentino ve "con ganas de disfrutar del Mundial".

"A Messi lo veo como siempre, con muchas ganas de disfrutar del Mundial, de disfrutar con sus compañeros, de los entrenamientos, de la estadía", explicó el preparador argentino.

Lionel Scaloni, que será el seleccionador más joven de la cita mundialista, aseguró que tan sólo puede prometer "trabajo" durante el Mundial, ya que como insistió el fútbol es "es impredecible y a veces injusto".

"Sin promesas de nada, porque esto es fútbol y es impredecible. Es un juego tan lindo, pero tan injusto a veces, que no vale la pena prometer nada. Esta generación ha mantenido una manera de jugar y la vamos a seguir teniendo, pero después está el rival y que te acompañe un poco la suerte. Cuando termine, queremos irnos a casa vacíos, sabiendo que dejamos todo, sea el resultado que sea”, señaló Scaloni.

No obstante, el seleccionador argentino no dudó en calificar de "sueño" la posibilidad de dirigir al conjunto albiceleste en la fase final de una Copa del Mundo.

"Estos son momentos para disfrutarlos. Soñamos como todo niño que alguna vez tuvo su primera camiseta de Argentina. Yo tengo la mía guardada. Claro que es un sueño", concluyó Scaloni.