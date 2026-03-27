Scaloni, seleccionador de Argentina, sobre la participación de Messi en el Mundial 2026: "La decisión final depende de él, de su estado de ánimo y de su rendimiento"

A falta de poco más de dos meses para el arranque del Mundial 2026, una importantísima incógnita sobrevuela a la selección argentina, vigente campeona del mundo. Lionel Scaloni no sabe si Leo Messi, la gran estrella del combinado albiceleste, participará en la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá a partir de mediados de junio.

El seleccionador nacional se refirió a la incertidumbre sobre la posible convocatoria del futbolista de Inter Miami y reconoció que hará "todo lo posible" para que forme parte de la lista definitiva que disputará el torneo. "Ya conocen mi postura: haré todo lo posible para asegurarme de que esté presente. Pero la decisión final depende de él, de su estado de ánimo y de su rendimiento", dijo el entrenador del equipo nacional argentino.

Si finalmente Messi confirma su presencia a Scaloni, el exazulgrana disputaría su sexta Copa del Mundo con Argentina y aumentaría el número de partidos defendiendo la camiseta albiceleste en un campeonato mundial. El '10' cuenta ahora con 26 internacionalidades, un hito que ningún futbolista había logrado con anterioridad.

En un gran momento

El rosarino está en un excelente nivel de forma. En el arranque de la MLS, tras seis jornadas disputadas, Messi ha anotado cinco goles y ha superado ya la barrera de los 900 tantos en su carrera profesional. La 'Pulga' atraviesa un momento dulce en el Inter Miami, donde se proclamó campeón el curso pasado y será reconocido con el nombre de una tribuna en el nuevo estadio de la franquicia de Florida.

La presencia de Messi es un asunto de estado en Argentina y, como bien dice Scaloni, a nivel mundial. No se entendería un torneo de semejande calado sin el mejor futbolista de todos los tiempos en él, estando todavía en activo. Lo sabe el seleccionador, que prefiere tomárselo con calma y respetar los tempos marcados por su futbolista.

"No sólo los argentino le queremos allí, lo quiere ver todo el mundo. Pero se ha ganado el derecho a decidir con tranquilidad; no tenemos prisa. Lo que decida será lo mejor para el equipo y para él. Esperamos que sea un sí, pero no puedo decirles más", aseveró el director técnico argentino antes de medirse a Mauritania en un amistoso en La Bombonera, donde sí estará el crack rosarino.