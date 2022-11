Scaloni: "No estamos obligados a ganar la Copa del Mundo"

"Los grandes favoritos no ganan los Mundiales" "Es una maravilla que Messi pueda jugar un Mundial"

Argentina debuta en el Mundial de Qatar este martes contra Arabia Saudí (11.00 horas). Y la albiceleste jugará con la presión añadida de ser la actual campeona de la Copa América, lo que le sitúa, a ojos de todos sus rivales, como una de las grandes candidatas a levantar el trofeo, más teniendo en cuenta que puede ser la última oportunidad para que Leo Messi añada a su inigualable palmarés el único campeonato que le falta.

Con este caldo de cultivo, el seleccionador de la albiceleste, Lionel Scaloni, dedicó toda su comparecencia a intentar rebajar la presión que rodea a su equipo en esta Copa del Mundo de Qatar. “Con Argentina siempre tienes una presión por ser entrenador, si los resultados no acompañan, los debates son normales, sabíamos la dirección a tomar, no estamos obligados a ganar la Copa del Mundo, para nada, vamos a competir”, sentenció el técnico argentino, que se sacudió de encima el cartel de favorito: “Los grandes favoritos no ganan los mundiales, hay 8-10 selecciones que pueden ganar el Mundial y la mayoría son europeos, los suramericanos no hemos llegado en las últimas finales, solo en 2014 y de forma inmerecida Argentina no ganó la final. Los detalles decidirán y no tiene porqué ser la que mejor juega o la favorita”.

Scaloni recordó que “el fútbol tiene que ser un juego, un deporte, con toda la pasión de los argentinos, con lo que nos gusta pero no deja de ser un deporte. La gente tiene que saber que somos una selección que querremos hacerlo bien. Es un juego y luego la vida real sigue”. Y aseguró que sus futbolistas lo han entendido: “El equipo sale a jugar mucho más tranquilo, la presión externa no está, les digo que mañana sale el sol otra vez, que hay que jugar tranquilos. Salimos con tranquilidad en la cancha, liberados, más allá de los matices del partido inaugural y la carga emotiva”. El seleccionador de Argentina concluyó: “Hay que sacar dramatismo, debutar en un Mundial es lo más lindo que te puede pasar, hay que quitar hierro y que disfruten”.

Agradecido con los elogios de Luis Enrique a Messi y Argentina

El técnico de la albiceleste fue abordado por las palabras que el seleccionador de España, Luis Enrique, dedicó a Argentina y a su máxima estrella, Leo Messi, durante uno de los 'streaming' que ha estrenado desde que aterrizó en Qatar.

Luis Enrique aseguró que si España no levanta la Copa del Mundo le gustaría que lo hiciera Argentina por Leo Messi, al que dirigió en su etapa en el banquillo del Barça. “Luis Enrique entrenó a Leo, lo conoce, sabe lo que significa, sus palabras son bienvenidas, disfrutamos con él, los argentinos y el resto del mundo, es una maravilla verlo y que pueda jugar un Mundial, los elogios siempre quedan cortos”, agradeció Scaloni.