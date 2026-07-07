Scaloni, entre lágrimas tras remontar a Egipto: "Me hice entrenador para tener estas emociones"

Argentina sobrevivió cuando parecía que estaba muerta. La remontada fue tan dramática que dejó sin palabras a un Scaloni que no pudo contener las lágrimas al finalizar el encuentro.

El seleccionador argentino ha ganado un Mundial y dos Copas América, pero nunca se lo había visto tan emocionado como en la remontada contra Egipto. De hecho, no pudo hablar al finalizar el encuentro, pidió disculpas al periodista y se marchó sin poder articular palabra.

A pesar de las emociones a flor de piel, Scaloni se recuperó y, tras entrar a vestuarios, habló con la prensa para repasar la agónica remontada de sus jugadores: "Pasamos momentos de dificultad; aun no haciendo un mal partido, tuvimos muchas situaciones. Pero el fútbol tiene estas cosas; para eso me hice entrenador: quería tener estas emociones. Sufro igual que todos ustedes, pero las emociones que te da un partido de fútbol son inigualables".

"No estábamos en una final, pero la magnitud de lo de hoy es comparable con lo grande que hemos vivido. Es un equipo que, pase lo que pase, no deja de ir para adelante y jugar con la suya. La gente que siga igual. No los vamos a dejar tirados, como dijo Leo en Qatar", continuó.

Analizando el encuentro, Scaloni creía que el 0-2 para Egipto no reflejaba lo que se vio sobre el verde: "El partido siempre fue nuestro, más allá de que ellos tuvieron dos o tres ráfagas. Ellos son un gran equipo, pero más allá del penal, en el primer tiempo tuvimos dos o tres claras; si iba 2-1 o 3-1, nadie decía nada. Y después, cuando la pelota no entra, te hacen el segundo y ellos están cómodos; hay que seguir intentando, que fue lo que dije en el cooling break del segundo tiempo".

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Scaloni sabe que el camino que queda por delante es duro y complicado; en Catar ya tuvieron que vivir momentos críticos. Por eso el seleccionador confía en sus jugadores: "Hasta que el árbitro no pite, no se termina. Tenemos jugadores que creen que se puede dar, y que entienden que también se puede perder. Eso hace que el jugador esté más tranquilo. El fútbol es táctica y estrategia, pero también corazón".