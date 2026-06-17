Scaloni: "Estar al lado de Messi genera aura"

“¿Messi? Sin palabras, sin palabras, qué voy a decir. Lo que diga yo está de más, es increíble. Lo crucé, le di un beso y le dije que lo quiero mucho, no sabés qué decirle ya. Lo extrañaremos el día que no juegue más”.

El show de Messi, con tres goles y una actuación emocionante ante Argelia, conmovió a un país, Argentina, pero también al mundo del fútbol. El argentino demostró que sigue vigente en una selección que, como dijo Scaloni tras el partido, lo trata como a un Dios pero también como a un pibe de barrio.

“Hace 20 años que él juega bien. Más allá que en la selección los últimos años fueron maravillosos", recordó Scaloni, antes de explicar los motivos de la explosión definitiva de Messi con su selección los últimos años.

"Si te tuviera que responder qué encontró te diría que al mejor naturalidad: saber que tiene al lado un grupo de amigos, de gente que se va a brindar todo por él todo por él. Naturalidad diría yo que lo ven a él como a un Dios pero también como un pibe de barrio. Cuando tienen que hablar algo con él lo hablan. Eso es espectacular: lo que transmite es difícil de explicar. Yo me puedo estar una hora aquí intentando explicar pero hay que estar aquí para ver lo que se siente: la atmósfera, el aura que genera estar al lado de él”.

Scaloni también analizó el encuentro con estas palabras: "Sabíamos que íbamos a sufrir, es un equipo que juega bien, tenían cosas que nos podían poner en dificultad, pero los chciso hicieron un trabajo enorme. Más allá de que se haya ganado 3-0, fue muy difícil. El resultado quizás no refleja lo que fue el partido, peses a que merecimos ganar. Lautaro y Thiago hicieron un trabajo enorme, fueron los que más corrieron", apuntó.

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El seleccionador argentino reconoció, asimismo, que tenían en la cabeza el tropiezo en el debut del último Mundial. "Siempre el primer partido es complicado, más contra un rival difícil. La cabeza cuenta un montón. El traspié en Qatar contaba, estaba en la cabeza. Ganar nos da tranquilidad para lo que viene, seguramente los chicos estén mejor2.