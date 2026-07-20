Scaloni: "Han sido mejores. No puedo reprochar nada"

Lionel Scaloni no pudo comandar a la selección argentina hasta su cuarta estrella mundialista tras caer en la final con el gol de Ferran Torres en la prórroga. El seleccionador argentino tuvo claro que España fue mejor en el duelo por el título, pero quiso poner en valor todo lo que el equipo ha conseguido, así como también llegar a una nueva final en un Mundial.

"Me quedo con lo que hemos hecho para llegar hasta aquí. Somos grandes en la victoria y también tenemos que serlo en la derrota. Demostramos hoy que sabemos perder. Agradecer a todos porque dimos todo. Ellos fueron mejores" asumió finalmente Scaloni, claramente tocado tras el partido.

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, frente a frente / EFE

Antes de recibir las medallas, el entrenador de la selección albiceleste fue el único que asumió la responsabilidad de atender a los medios y en ello quiso poner en valor el hecho de llegar hasta una final de una Copa del Mundo.

"Yo me acuerdo de los segundos porque cuesta mucho llegar asta aquí. Tristeza, pero también agradecimiento. No se puede reprochar nada" sentenció Scaloni, que no quiso dar muchas más explicaciones. "Me vienen un montón de cosas para decir, de como hemos llegado hasta aquí, pero no vale la pena".

Pese a todo, no quiso esconder que su equipo llegó con el bidón de gasolina en reserva a la final, aunque no lo puso ni mucho menos como excusa. "Hemos llegado muy justos, es la realidad, pero si lo dejamos todo com hoy somos un ejemplo para todos" sentenció un Scaloni que su futuro parece que no tiene que cambiar al frente de una Argentina, que pese a llegar a tres de las últimas cuatro finales del Mundial, solo pudo levantar la de Catar 2022.