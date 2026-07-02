Scaloni no se fía de Cabo Verde: "Contra Arabia mereció ganar"

El seleccionador argentino compareció en la previa del cruce ante la revelación del torneo, defendió el rol de Messi como delantero, opinó sobre la eliminación de Italia y restó importancia a las acusaciones de favoritismo de la FIFA. Antes, quiso enviar sus condolencias por una tragedia ocurrida cerca de su pueblo natal.

Lionel Scaloni abrió su comparecencia con un mensaje personal: "Un abrazo y mis condolencias a los chicos que han fallecido en un pueblo cercano al mío. Un fuerte abrazo a sus familias".

Ya en clave futbolística, el técnico campeón del mundo avisó del peligro de Cabo Verde, que llega invicto a los dieciseisavos: "Francia y México han ganado muy bien sus partidos, esto no va a ser fácil. Cabo Verde no ha perdido: contra Arabia creo que mereció ganar, y contra España y Uruguay se defendió bien. Tapan bien los pases interiores. Ya lo habíamos analizado como posible rival. Es un buen equipo".

Sobre el vestuario, Scaloni destacó la conexión con la afición: "Desde que estaba en la selección y ahora trabajando, los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta. Para nosotros es un refuerzo. El equipo demuestra que son aficionados con camiseta. Cada vez que ven a la gente es un impulso y una motivación extra; las palabras a veces sobran".

MESSI, "EL DELANTERO DEL EQUIPO"

Preguntado por la dependencia goleadora de Leo Messi, autor de los cinco goles argentinos en la fase de grupos, el técnico fue claro: "Si hace gol uno de los delanteros, Messi canaliza mucho más. Es un delantero del equipo. Situaciones hemos tenido, no es preocupante. Mientras vaya bien, ganemos y el equipo tenga un mínimo de situaciones de gol... Messi es el delantero, junto al que le toque jugar".

Sobre el nuevo formato de 48 selecciones, relativizó: "Al final hay un partido más, no ha cambiado considerablemente. Llegar a las instancias finales se hace largo". Y repartió elogios entre los favoritos: "Francia, Brasil... México y Colombia están muy bien. España, Portugal, Inglaterra... No quiero olvidarme de ninguna".

ITALIA Y EL CALOR DE MIAMI

A pregunta de Germán Denis, Scaloni también habló de la eliminación de Italia: "He visto muchas entrevistas y gente que habla de Italia. Tienen una cultura futbolística increíble, no puede olvidarse eso. Cuando empiezan los cambios, a jugar a otra cosa que el pueblo no siente, puede empezar el problema. Cada país tiene su cultura de entender el fútbol. Se quedaron fuera por detalles".

Sobre el horario del partido (18.00 hora local), planteó alguna duda sobre el horario: "No sé si el calor cambia. Juegas a las 12 del mediodía techado y mañana a las seis de la tarde. Se podría haber jugado de noche. La final de la Copa América era terrible y se jugó de noche. Si hay calor, a las seis de la tarde el horario no va a ser el mismo".

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"NO MIRAR REDES SOCIALES"

Por último, sobre las acusaciones de favoritismo de la FIFA hacia Argentina, zanjó: "No hay que mirar redes sociales. Si no miras eso, no te enteras. Uno pone una cosa y no está fundamentada".