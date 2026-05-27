Scaloni da nuevos detalles sobre el estado físico de Messi: "Le van a hacer más pruebas"

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, fue ligeramente optimista al hablar del estado físico de Leo Messi. A poco más de dos semanas para que empiece el Mundial, el rosarino hizo saltar todas las alarmas cuando tuvo que ser sustituido durante un partido con Inter Miami por unas molestias en el isquiotibial izquierdo. La posibilidad de que pudiera quedarse fuera de la gran cita veraniega por lesión aterraba a cualquiera.

No obstante, varios medios apuntaron que no se confirmaba una lesión de gravedad y que el cambio se había dado por precaución. Las palabras de Scaloni, que siguen esta línea, relajan el ambiente. “Las primeras noticias no son tan malas”, espetó antes de advertir que “le van a hacer nuevas pruebas”.

Su club, el Inter Miami, anunció el lunes que la estrella argentina sufre una “sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”. Algo que, como indica Scaloni, no debería ser grave. Guillermo Hoyos, su entrenador, mencionó tras el partido del domingo que Messi “estaba muy cansado... El campo estaba pesado y, ante la duda, lo normal era no correr riesgos”.

Scaloni, seleccionador argentino / EFE

Aún no se puede cantar victoria, pero todo hace pensar que puede quedarse únicamente en un susto. “Lógicamente, preferiríamos que no le hubiera pasado nada. Ahora hay que esperar para ver cómo evoluciona y, sobre todo, los nuevos exámenes que le van a hacer, imagino, para comprobar si realmente es como se dice”, declaró Scaloni en la cadena DSports.

“Estábamos viendo el partido aquí en nuestras oficinas de la Federación y vimos que había pedido ser sustituido, lo cual nos pareció perfecto”, reconoció el preparador argentino.

Messi se retira con molestias del partido ante Philadelphia Union. / 'X'

A sus 38 años, Messi disputará su último Mundial con Argentina, el sexto en su cuenta particular. Después de conquistar el de Qatar 2022, el tercero para su país y el único en su palmarés, el ‘10’ de Inter Miami encara la cita con extrema ilusión.

El camino de Argentina en el Mundial 2026 arranca el 17 de junio ante Argelia. Después jugará ante Austria, el 22 de junio, y cerrará su fase de grupos, la del Grupo J, ante Jordania, el 28 de junio.