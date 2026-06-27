Scaloni lo confirma: Leo Messi será suplente ante Jordania en plena lucha por la Bota de Oro

¡Zanjado el debate en Argentina! Leo Messi arrancará desde el banquillo el intrascendente partido frente a Jordania en la madrugada del sábado al domingo (04.00h), correspondiente a la última jornada de la fase de grupos con la Albiceleste ya clasificada matemáticamente para dieciseisavos de final en la primera posición.

Era la gran duda que Lionel Scaloni mantenía tras las dos victorias frente a Argelia y Austria. Y el propio seleccionador se encargó de despejarla en la rueda de prensa previa. Lo hizo en una respuesta cargada de simbolismo, pues la cuestión se la planteó la eminencia del periodismo argentino Enrique Macaya, que a sus 91 años se encuentra cubriendo su decimoctavo Mundial, que se dice pronto.

"Leo va a ir al banco", espetó directamente Scaloni. "Le contesto porque es usted, si no, esa pregunta la esquivaría. La segunda pregunta que me ha hecho (sobre el equipo titular) me la guardo. Leo va a arrancar después", añadió el técnico tras la pregunta de Macaya sobre si Messi iba a ser titular ante Jordania.

A escena... ¿en la segunda mitad?

Pese a que deslizó que el crack de Inter Miami tendrá minutos en la segunda mitad en el estadio AT&T de Arlington, no quiso desvelar cuánto jugará, pero sí queda confirmada su ausencia en el once inicial con el objetivo de dosificar esfuerzos, de cara a la primera eliminatoria a vida o muerte de dieciseisavos de final.

El propio Messi es el gran responsable de que Argentina pueda recargar pilas ante Jordania. Leo anotó un hat-trick ante Argelia y un doblete ante Austria para sentenciar ambos partidos y aupar a la Albiceleste a la primera plaza del grupo con 6 puntos.

Leo Messi, la gran duda en la última jornada / Europa Press

¿Habrá influido la mala actuación de Mbappé?

Con sus cinco goles en este Mundial, Messi ya es el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo y va camino de la Bota de Oro de la presente edición. Sin embargo, se permiten el lujo en Argentina de dejarle en el banquillo en vez de arriesgar con el objetivo de ampliar su distancia con Kylian Mbappé (4 goles) o Erling Haaland (4 goles).

En ese sentido, quizás la pobre actuación del francés -no vio puerta y quedó eclipsado por Dembélé (4 goles)- y la no participación del noruego en el duelo disputado entre ambos unas horas antes haya podido influir en la decisión de Messi y Scaloni.

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Eso sí, el ex del FC Barcelona entrará en la segunda mitad para tratar de ampliar sus registros goleadores y llegar con rodaje al próximo encuentro. "Va a jugar seguramente el segundo tiempo. Hablé con él, la mejor decisión, para que puedan jugar sus compañeros y que pueda jugar un rato no les vienen mal a él y al resto del equipo. Ya veremos cuántos minutos juega", concluyó Scaloni.