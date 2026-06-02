Scaloni anticipa el rol de Messi en el Mundial: "Va a jugar hasta que él quiera"

Argentina tiene ante sí una posibilidad histórica: obtener el primer bicampeonato mundial. En 1990 lo tuvo al tocar, llegando hasta la final tras haberse coronado en México cuatro años antes, pero Alemania fue quien alzó la copa en Italia. Ahora, tras haber sido el mejor equipo en Qatar, el cuadro de Lionel Scaloni puede repetir en tierras norteamericanas, donde guarda buen recuerdo: hace apenas dos años levantó la Copa América en el Hard Rock Stadium de Miami.

El capitán, como siempre, será Lionel Messi, sobre el cual pasó parte de la entrevista realizada por 'Olé' a Scaloni, charlando sobre la actualidad de la 'Albiceleste'. El ahora campeón del mundo asumió el banquillo siendo 'joven inexperto', como lo calificaron algunos periodistas locales en 2018. Por entonces Messi estaba retirado de la selección tras el duro batacazo en Rusia, donde se marcharon eliminados en octavos a manos de Francia.

"Lo llamamos para decirle que queríamos que volviera. Él siempre decía 'no sé, no lo tengo muy claro'. Y al final se desvive por la Selección. Nosotros sabíamos que si lográbamos tocarle esa fibra, volvía. Y volvió, e intentamos que estuviera contento, sobre todo porque era un momento en el que había una reestructuración y había muchos chicos que no lo conocían. Y lo que él genera es muy difícil de explicarlo. Yo puedo estar tirando conceptos acá una hora, pero hay que vivirlo en vez de explicarlo".

El capitán, que levantaría dos Copas América y el Mundial con Scaloni como entrenador, tiene ahora la posibilidad de disputar su sexta cita mundialista con 38 años -cumplirá 39 en pleno torneo-: "Él va a jugar hasta que él quiera porque ya sabemos lo que es y no sorprende que juegue su sexto Mundial. ¿Cómo va a sorprender? Lo que sí sorprende es que haya ganado sólo cuatro títulos en la Selección. Estuvo a nada de ganar dos Copas América más y un Mundial. A nada y creo que totalmente inmerecido. Tendría que haberlos ganado. Entonces la línea es muy fina, pero ha demostrado unas ganas de querer estar increíbles".

Tiene claro Scaloni que Messi "es un ejemplo para los chicos que lo ven y dicen 'mirá, lo sigue intentando, quiere estar, quiere estar, quiere estar'. Eso es el mejor ejemplo que tenemos. No ha cambiado mucho, él sigue siendo el mismo, sigue siendo competitivo, va a jugar su sexto Mundial y tiene las mismas ganas. Y no creo que cambie, es el ejemplo que se quiere dar para un futbolista. Mirá, no es lo que ganás, no es cómo jugás, sino cómo te tomás las cosas y eso es lo que intentamos hacerle entender a los chicos. Se dan cuenta".

Noticias relacionadas

Eso sí, atenderá el seleccionador a las necesidades de su equipo respecto a los minutos del crack del Inter Miami y cómo dosificarlos: "Cada decisión que hemos tomado, la hemos hablado con él. Es inútil que yo me ponga a decir acá que decido yo: en el caso de él, y creo que es merecido, voy siempre a hablarlo y le pregunto cómo está, y vemos si llegamos a un acuerdo. Yo creo que así tiene que ser, porque repito, él, aun estando en la cancha con un montón de dificultades, nos ha dado un montón. Entonces hay veces que hasta es mejor que esté en dificultad por todo lo que genera".