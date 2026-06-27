Saviola, exjugador culé, lo tiene claro: "El Barça es el lugar ideal para Julián Álvarez"

Más coletazos de las declaraciones de Julián Álvarez tras el Argentina-Austria que dieron la vuelta al mundo. "Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", aseguró la 'Araña' a 'ESPN'. Cortita y al pie.

Aunque en ningún momento mencionó al Barcelona, sus declaraciones representan el gesto que el club azulgrana necesitaba para seguir avanzando en una operación que, en cualquier caso, se presenta muy compleja. Era lógico pensar que un mensaje de este calibre ayudaría a desbloquear la situación. Eso sí, el Barça no tiene previsto intensificar los contactos hasta que concluya el Mundial.

Las palabras del delantero argentino no pasaron desapercibidas y varias voces autorizadas analizaron su situación. Entre ellas, Javier Saviola y Mario Kempes, que hablaron sobre el jugador del Atlético de Madrid en sendas entrevistas concedidas a 'Catalunya Ràdio' y 'AS', respectivamente. El primero, uno de los delanteros más destacados del conjunto culé de principios de siglo y oro olímpico en Atenas 2004, se ve reflejado en un futbolista que rompe con el perfil clásico del '9'.

Julián Álvarez, en el estreno mundialista de Argentina frente a Argelia / EFE

"Es muy completo. Puede jugar de extremo, de enganche. Al mundo del fútbol le encanta Julián porque no solo se ve el goleador, sino que técnicamente es muy bueno, definiendo. Entiende muy bien el juego", analiza.

"Entrará mucho más en juego y se rodeará de jugadores espectaculares"

El exdelantero argentino cree que el Barça sería el destino perfecto para la 'Araña': "Si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él. Entrará mucho más en juego, se rodeará de jugadores espectaculares y tendrá un rendimiento muy muy alto. Ojalá lo haga muy bien en el Mundial".

Además, marcó distancias con otros grandes delanteros azulgranas: "No tiene nada que ver con Lewandowski o Suárez", afirma. ¿Cómo se imaginaría la delantera culé? "Lamine es indiscutible. Me gusta mucho Julián de mediapunta, cuando tira unos metros hacia atrás es muy inteligente. Acelera, gira muy rápido y tiene muy buen control. Yo lo prefiero de mediapunta siempre".

Me gusta mucho Julián de mediapunta, cuando tira unos metros hacia atrás es muy inteligente. Acelera, gira muy rápido y tiene muy buen control. Yo lo prefiero de mediapunta siempre Javier Saviola, para 'Catalunya Ràdio' — Exfutbolista

Por su parte, el campeón del Mundo en 1978 - fue máximo goleador y mejor jugador del torneo - pidió respetar la decisión del futbolista: "Si él se quiere ir y es lo mejor para los dos, tanto para el Atlético de Madrid como para él, a mí me parece fenomenal".

Cuestionado sobre el enfado de la afición rojiblanca, reconoció que "duele que un jugador que ha representado tan bien al Atlético de Madrid diga esas cosas". Eso sí, "son cosas que salen" y "no hay que pensar mal del jugador". Para él, el problema de la afición del Atlético es que "ya lo ha tomado como si fuera un rechazo a seguir estando con ellos". "No quiso faltarle el respeto, ni mucho menos a todos los colchoneros", zanja.

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Mientras tanto, Julián Álvarez, suplente en los dos primeros partidos del Mundial por detrás de Lautaro Martínez, podría disfrutar de su primera titularidad en el último encuentro de la fase de grupos frente a Jordania.