Las sanciones a las que se enfrenta Argentina: la FIFA ya estudia imágenes e informes

La imagen que dejó Argentina cuando Slavko Vinčić pitó el final del partido fue lamentable. El golpe de Nahuel Molina a Rodri Hernández mientras este iba a celebrar con sus compañeros; el puñetazo de Roberto Ayala a Dani Olmo; y las agresiones de Leandro Paredes a Eric García y Gavi, agarrando por el cuello al primero y lanzando al suelo al segundo, en un forcejeo en el que también apareció Thiago Almada...

La Albiceleste demostró estar muy lejos de ser un digno perdedor después de que España la superara en todos los aspectos del juego y se coronara como digna campeona del mundo. Todas estas acciones pueden acarrear severos castigos.

Dani Olmo, durante la celebración del Mundial con España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Después del partido, la FIFA abrió una investigación disciplinaria para no dejar ningún detalle sin examinar. Para ello, el organismo internacional designó a un fiscal de Disciplina y Ética encargado de analizar las imágenes, los informes arbitrales y la documentación aportada por los delegados del partido. Sin embargo, a 21 de julio, la FIFA todavía no ha comunicado ninguna sanción.

Como mínimo, tres partidos

El Código Disciplinario de la FIFA establece un castigo mínimo de tres encuentros para los casos calificados como conducta violenta. La misma pena mínima se contempla para una agresión que incluya puñetazos, patadas, codazos o cualquier otro golpe contra un adversario o contra una persona que no sea miembro del equipo arbitral.

Por tanto, Molina, Paredes, Almada o Ayala podrían ser suspendidos durante al menos tres partidos si el órgano disciplinario considera probada, a través de los múltiples vídeos existentes, su participación en las agresiones. Ahora bien, si la FIFA lo estima oportuno, puede aumentar considerablemente el castigo.

El puñetazo de Nahuel Molina a Rodri una vez pitó el final del partido / 'X'

Para ello, el máximo organismo del fútbol mundial deberá considerar que los hechos son realmente graves, además de analizar cada caso concreto y valorar el grado de participación de cada implicado. También deberá tener en cuenta que las citadas acciones se produjeron en la final de una Copa del Mundo, seguida por millones de personas en todo el planeta.

Las acciones también podrían encajar en los supuestos recogidos por el artículo 13 del Código Disciplinario, que castiga "una violación de las normas básicas de buena conducta» y «un comportamiento que desacredita al fútbol y/o a la FIFA". ¿Cuándo cumplirían los castigos en caso de ser sancionados? En principio, en los siguientes compromisos oficiales de la selección argentina. Al haberse producido los hechos en el último encuentro del Mundial, el artículo 69 establece que las sanciones pendientes deben trasladarse al próximo partido oficial del combinado nacional.

Eso sí, según recoge la BBC, la FIFA ha confirmado que Leandro Paredes no fue expulsado después de la final de la Copa del Mundo. Inicialmente, se informó de que Paredes había sido expulsado por el árbitro Slavko Vinčić por agarrar a Eric García por el cuello. Sin embargo, la tarjeta roja fue eliminada del registro oficial poco después, y la FIFA confirmó al citado medio que no se había impuesto ninguna sanción en ese sentido.

¿Podrían ser apartados también de sus clubes?

Depende. El Código permite imponer una inhabilitación temporal para participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol en los casos más graves. Por ejemplo, Luis Suárez fue sancionado en 2014 con nueve partidos internacionales y cuatro meses de inhabilitación para realizar cualquier actividad futbolística después de morder a Giorgio Chiellini durante el partido entre Uruguay e Italia del Mundial de Brasil. No obstante, el escenario más probable sería una combinación de sanciones deportivas leves y multas económicas individuales.

La pancarta de las Malvinas

La pancarta con el mensaje 'Las Malvinas son argentinas' puede traerle problemas a la AFA. Fue mostrada durante las celebraciones posteriores a la semifinal contra Inglaterra, pese a que el reglamento prohíbe utilizar las competiciones para realizar manifestaciones de carácter no deportivo o político.

Aunque este episodio no tiene relación con la final ante España, la FIFA también podría sancionar dicha acción.