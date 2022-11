Sampaoli estalla contra el Mundial de Qatar

"El Mundial se juega en Qatar por la plata, todo por el negocio", criticó el técnico del Sevilla "La FIFA determinó que se jugase en un lugar en el que no se debería haber jugado y en una fecha que no se debería haber jugado", apostilló el argentino

Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, dio un repaso este martes a la actualidad futbolística en vísperas del importante partido que su equipo jugará ante la Real Sociedad, con tres puntos fundamentales para salir de la zona de descenso, tal como expresó: "El partido ante la Real es nuestra final de la Copa del Mundo".

El técnico centró sus opiniones sobre el Mundial de Fútbol de Qatar, siendo muy claro sobre lo que ya no se puede evitar: "Quejas ya no puede haber, las tendría que haber habido antes".

El argentino fue muy rotundo sobre los motivos por los que se ha elegido Qatar como sede y no tuvo reparos en criticar a la FIFA: "La FIFA determinó que se jugase en un lugar en el que no se debería haber jugado y en una fecha que no se debería haber jugado. Todo por plata, todo por negocio".

Con respecto a la cercanía del Mundial y su influencia en la Liga: “Hay futbolistas cerca de la Copa del Mundo, pensando en muchas cosas. La tarea es complicada y quizá la cercanía del Mundial provoca quizá no enfocarse del todo en el momento. No sólo el Sevilla. En la situación que estamos, este partido es la final del Mundo. Nos jugamos mucho en este encuentro”