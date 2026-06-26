España, a salvar el honor de UEFA contra las selecciones Conmebol

España parte con ventaja en el duelo de esta madrugada (2 hora española) contra Uruguay. La dinámica de ambos combinados, sumada a la racha histórica de la 'Roja' ante la 'Celeste', contra la que no ha perdido nunca, invita al optimismo, a pesar del desastroso balance de las selecciones UEFA contra las de Conmebol en la presente edición del Mundial.

En total, se han disputado cuatro encuentros entre equipos europeos y sudamericanos hasta ahora, con un balance de cuatro victorias para la Conmebol. El primer triunfo tuvo lugar en la segunda jornada de la fase de grupos, cuando Paraguay, que disputó toda la segunda parte con un futbolista menos tras la expulsión de Miguel Almirón por la 'ley Prestianni', derrotó por 1-0 a Turquía, que cayó eliminada de la Copa del Mundo.

Ecuador logró el milagro ante Alemania / EFE

También en la segunda fecha, Argentina se deshizo de Austria, a la que ganó 2-0 con doblete de Leo Messi, el máximo goleador de la competición con cinco dianas. La 'Albiceleste', con ese triunfo, aseguró la primera plaza del grupo J, mientras que los europeos afrontan un duelo clave ante Argelia este sábado para ser segundos y enfrentarse en dieciseisavos de final al campeón del grupo de España.

Por otro lado, la Brasil de Vinícius Júnior, que anotó un doblete y fue galardonado como el MVP del encuentro, superó sin problemas a Escocia (3-0), que se queda al borde del precipicio con tres puntos y una diferencia general de menos tres.

La UEFA se encomienda a España y Portugal

Por su parte, Ecuador remontó su partido ante Alemania, que ya estaba clasificada como primera, para ganar 2-1. La 'Tri', con esa victoria, avanza a dieciseisavos como una de las ocho mejores terceras con cuatro puntos y un diferencial de cero.

Antes de la ronda de eliminatorias, la UEFA tiene una doble oportunidad para maquillar el resultado contra las selecciones Conmebol. España puede certificar su liderato si vence a Uruguay, mientras que Colombia y Portugal batallan por el primer puesto en la madrugada del sábado al domingo a la 1:30 hora española.