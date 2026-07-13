Ni Trump ni Infantino: sale a la luz el responsable del 'indulto' a Balogun en el Mundial

En un Mundial en el que la polémica ha hecho acto de presencia en más de una ocasión, sucedió un ejemplo con pocos precedentes en la historia del fútbol que, sin lugar a dudas, ha generado conversación como pocas veces.

Pese a la relevancia de las decisiones arbitrales en el duelo entre Portugal y Croacia, la importancia del gol anulado a Tah en la eliminación germana y muchas otras jugadas, la acción más polémica no fue determinada por el criterio de un colegiado. Folarin Balogun vio la tarjeta roja directa en el choque de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina, aunque pese a ello se le permitió jugar el siguiente encuentro contra Bélgica, en una peculiar decisión.

El presidente del Comité Disciplinario de la FIFA, responsable

Tras oficializarse el 'indulto' al delantero centro de Estados Unidos, muchos señalaron a la figura de Donald Trump como principal responsable de la suspensión de la sanción del futbolista. No obstante, si bien el presidente republicano reconoció haber llamado a Infantino, desde FIFA se defendió que dicha llamada no tuvo repercusión en la decisión.

Balogun define ante la salida de Vasilj / EFE

Ahora, una semana más tarde del encuentro que supuso la eliminación 'yankee' aun con la participación de Balogun, el reputado medio 'The Times' confirma quién fue el encargado de levantar el castigo al 'killer'. Siempre según información del citado medio, Mohammad Al Kamali, presidente del Comité Disciplinario de la FIFA, fue responsable de perdonar al goleador estadounidense en la Copa del Mundo, sin consultar esta decisión con ninguno de los 17 miembros restantes de dicho comité.

“Mohammad Al-Kamali, presidente de la comisión disciplinaria de la FIFA, tomó la controvertida decisión de anular la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun sin que los otros diecisiete miembros de la comisión participaran en el asunto”, explica The Times sobre la decisión.

Finalmente, pese a disputar 92 minutos en la eliminatoria ante Bélgica, Balogun no pudo hacer mucho para evitar la debacle de una de las anfitrionas, ya que los belgas vapulearon a los norteamericanos con un contundente 4-1. Sin embargo, en cuanto al rendimiento individual, el futbolista ha logrado dejar buenas impresiones en el Mundial 2026, al marcar tres goles repartidos entre los encuentros contra Paraguay, donde marcó dos, y contra Bosnia, en el partido en que vio la roja directa.