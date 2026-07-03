Sale a la luz el motivo del mensaje de Lamine Yamal en la cinta de su cabeza

España cumplió con los deberes y ya está en los octavos de final del Mundial 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. La selección de Luis de la Fuente superó con facilidad a Austria gracias al doblete de Mikel Oyarzabal y al gol de Pedro Porro (3-0). Una victoria vital para pasar de ronda, pero sobre todo para despejar las dudas que había sobre La Roja.

Uno de los jugadores más determinantes del encuentro fue Lamine Yamal, quien, a pesar de no marcar ningún tanto, fue elegido por la FIFA como el mejor jugador del partido y recibió su primer premio al 'MVP' de este Mundial.

El futbolista de Rocafonda ya está completamente recuperado y tiene la mente puesta en los octavos de final ante Portugal, donde se verá las caras contra Cristiano Ronaldo, en una eliminatoria que puede pasar a la historia del fútbol. Una de las dos selecciones favoritas caerá eliminada.

Al finalizar el encuentro, el de Rocafonda expresó que "estoy muy bien, ya estoy al cien por cien y preparado para jugar lo que el míster quiera. Tengo que seguir cuidándome, pero estoy al cien por cien".

El futbolista del FC Barcelona fue noticia antes del partido ante Austria por su indumentaria, debido a que decidió ponerse una cinta de pelo, en la que se podía leer: "EGO YAMAL". Una colaboración con la marca deportiva Adidas.

Al instante, las redes sociales, especialmente X, se llenaron de comentarios cuestionándose cuál era el motivo por el que tenía escrito ese mensaje en la cinta del pelo, aunque el jugador de Rocafonda ya había hablado de ello en varias entrevistas.

Desde 'El Partidazo de COPE', programa presentado por Juanma Castaño, hablaron con el entorno del propio jugador, que les aseguró que el motivo por el que se puso la cinta en el pelo fue una respuesta directa a sus 'haters' en TikTok.

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Según Helena Condis, varios usuarios de la red social de Elon Musk utilizan este apodo para criticarle en la plataforma. Sin embargo, el de Rocafonda sigue centrado en lo más importante: el fútbol.