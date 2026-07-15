Sale a la luz el gran problema de Kylian Mbappé: "Ese es el error que tiene y no aprende"

Resaca emocional después de la primera semifinal del Mundial 2026. España dio la sorpresa y venció plácidamente a la selección de Didier Deschamps, donde el gran protagonista del partido fue Pedro Porro, considerado el 'MVP' del encuentro por parte de la FIFA. La otra cara de la moneda fue Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, que no tuvo su partido y desde Francia lo señalan como el principal culpable de la eliminatoria de la selección francesa.

El delantero del Real Madrid no gana para disgustos, pues vuelve a caer en una competición. Desde que fichó por el conjunto blanco, el delantero francés no le sale absolutamente nada, especialmente a nivel colectivo. Marca goles, pero eso no es suficiente para ganar títulos.

En estas últimas horas, se ha hecho viral en redes sociales la opinión de una periodista francesa que ya destapó cuál es el principal problema del delantero del Real Madrid.

Mbappé, defendido por Pedro Porro y Cubarsí / SAM WASSON / EFE

"Hay un malentendido fundamental en la historia de Kylian Mbappé, especialmente desde niño por culpa de su intelecto", empezó diciendo.

"Está convencido de que es él quien debe escribir su propia historia, pero uno no escribe su historia solo", debido a que "la historia se escribe entrelazándola con las historias de los demás. Ese es el error original del delantero francés".

Kylian Mbappé, tras la derrota ante España / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

La periodista francesa quiso dejar claro que "está obsesionado con controlar su propia historia e incluso, por consiguiente, con escribir la historia de la selección francesa, la del Paris Saint-Germain y ahora la del Real Madrid".

No obstante, la comunicadora señaló que "no se puede hacer todo eso solo", pues el delantero debe ser consciente que necesita la mejor versión de sus compañeros para triunfar, algo que no está teniendo en cuenta desde los últimos años.

Noticias relacionadas

Aunque, la periodista reconoció que el delantero del Real Madrid "sabe que no funciona así, pero sigue haciéndolo".