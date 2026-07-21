Sale a la luz el extraño discurso de Messi y el Dibu durante el descanso de la final del Mundial contra España

Siguen saliendo imágenes inéditas de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en la que España fue muy superior a Argentina y acabó logrando su segunda estrella gracias al tanto de Ferran Torres en la prórroga. La albiceleste llegó al MetLife Stadium con toda la ilusión del mundo de defender su trono, pero no pudo ser.

Muy rápidamente se dieron cuenta los futbolistas de Lionel Scaloni de que algo no iba bien. La selección española, que llegaba a la cita tras 'desdibujar' a combinados de la talla de Portugal o Francia, hizo lo propio con Argentina. La impotencia se fue apoderando de la albiceleste paulatinamente. En las redes sociales se ha viralizado una extraña arenga del Dibu Martínez y Leo Messi a sus compañeros en el descanso.

"Vamos, muchachos. Personalidad, gente, personalidad. La tuvimos siempre, ¿no la vamos a tener ahora? Personalidad para jugar, la tenemos", insistió Messi, plenamente consciente de que su equipo debía mejorar si quería volver a proclamarse campeón del mundo. "Con el corazón, muchachos. Vamos hacia adelante, no hacia atrás... Para atrás juegan los cagones", añadió el Dibu.

El pueblo argentino ha reaccionado con orgullo a la derrota en la final del Mundial y ha agradecido a los futbolistas de Scaloni el emotivo recorrido hasta la medalla de plata, pero muchos aficionados también están dando vueltas a las palabras de Leo Messi antes del partido. "Olvidémonos de todo", pidió el '10' a sus compañeros en un mensaje que, para algunos, deja entrever que hubo algún problema en la previa del encuentro.